Прикованная к кровати москвичка сообщила о новом штрафе за отсутствие приложения «Социальный мониторинг»

Профессор российского университета дружбы народов Ирина Карабулатова, которая уже год не выходит на улицу из-за травмы, получила новый штраф за отсутствие приложения «Социальный мониторинг». Об этом она сообщила на своей странице в фейсбуке.

«После извинений Главконтроля прилетело "письмо счастья" от Госуслуг поздно вечером 18 мая…оплатите штраф», — рассказала она, уточнив, что всего ей было выписано два постановления.

Москвичка получила первый штраф в четыре тысячи рублей за нарушение режима самоизоляции из-за того, что не смогла скачать на свой телефон приложение, которое обязаны установить все, кто болеет коронавирусом, лечатся дома и должны соблюдать режим самоизоляции. «Социальный мониторинг» передает данные о геолокации пользователей и иногда просит прислать селфи в качестве подтверждения того, что человек остается дома. Смартфон, который московские власти обещали выдавать в таких случаях, Карабулатова так и не получила.

При этом у женщины, которая является инвалидом I группы, нет коронавируса, а выходить на улицу она не может уже год, так как у нее нарушено 90% двигательных функций. Медики выявили у нее лишь симптомы ОРВИ, но все же выдали предписание о том, что она должна оставаться дома.

После того, как историю Карабулатовой рассказали СМИ, прокуратура начала проверку, а начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков заявил о том, что штраф Карабулатой аннулирован. Примерно в это же время профессор РУДН и получила уведомление о новом штрафе.