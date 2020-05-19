Минюст допустил до участия в выборах партию Захара Прилепина «За правду»

Министерство юстиции внесло «За правду» писателя Захара Прилепина в список партий, которые могут принимать участие в выборах. Там уже заявили о своих планах выдвинуться во всех 11 регионах, где в единый день голосования 13 сентября будут выбирать депутатов парламентов субъектов.

Фракция в хотя бы одном региональном парламенте дает право участвовать в выборах в Госдуму 2021 года без сбора подписей, напомнила пресс-служба партии Прилепина. Помимо этого, ее представители также выдвинутся в думу Тамбова; партия пообещала помочь сторонникам на муниципальных выборах.

Для участия в выборах партии необходимы отделения в больше половины регионов (у «За правду» их уже 54). Руководство партии характеризовало ее идеологию как консервативную и национал-патриотическую, против действующего российского политического истеблишмента и «западного агрессивного постмодернизма, пост-правды и пост-нравственности».

Партию «За правду» учредили в феврале на основе возникшего прошлой осенью одноименного движения Прилепина. Она появилась на волне других партийных проектов (как, например, от основателей Faberlic или топ-менеджера World of Tanks), и единственная на данный момент была допущена Минюстом до участия в выборах. СМИ связывали это с планами Кремля создать иллюзию конкуренции на выборах в Госдуму.