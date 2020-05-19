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№ 50 от 18 мая 2020Читать номер
Минюст допустил до участия в выборах партию Захара Прилепина «За правду»
Министерство юстиции внесло «За правду» писателя Захара Прилепина в список партий, которые могут принимать участие в выборах. Там уже заявили о своих планах выдвинуться во всех 11 регионах, где в единый день голосования 13 сентября будут выбирать депутатов парламентов субъектов.
Фракция в хотя бы одном региональном парламенте дает право участвовать в выборах в Госдуму 2021 года без сбора подписей, напомнила пресс-служба партии Прилепина. Помимо этого, ее представители также выдвинутся в думу Тамбова; партия пообещала помочь сторонникам на муниципальных выборах.
Для участия в выборах партии необходимы отделения в больше половины регионов (у «За правду» их уже 54). Руководство партии характеризовало ее идеологию как консервативную и национал-патриотическую, против действующего российского политического истеблишмента и «западного агрессивного постмодернизма, пост-правды и пост-нравственности».
Партию «За правду» учредили в феврале на основе возникшего прошлой осенью одноименного движения Прилепина. Она появилась на волне других партийных проектов (как, например, от основателей Faberlic или топ-менеджера World of Tanks), и единственная на данный момент была допущена Минюстом до участия в выборах. СМИ связывали это с планами Кремля создать иллюзию конкуренции на выборах в Госдуму.
В Приморском крае последователя «Свидетелей Иеговы» арестовали по делу об экстремизме
В Приморском крае суд арестовал последователя «Свидетелей Иеговы» (запрещенная в России организация) из Лесозаводска Евгения Гриненко. Об этом сообщается на сайте организации.
Отмечается, что против 49-летнего верующего завели дело об организации деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК). По версии следствия, Гриненко «осуществлял действия организационного характера по созыву и проведению собраний, а также принимал непосредственное участие в проводимых собраниях».
Гриненко задержали после обыска, который прошел 12 мая. Во время следственных действий в квартире у верующего изъяли электронные носители, банковские карты и другие личные вещи, в том числе открытки, в которых упоминалось имя бога, рассказали в организации. В тот же день обыски прошли еще по четырем адресам, где проживают семьи верующих, но из никто арестован не был.
Верховный суд запретил деятельность религиозной организации в России в 2017 году. После этого по стране начали возбуждать уголовные дела против последователей «Свидетелей Иеговы». Некоторых из них приговорили к реальным срокам.