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№ 50 от 18 мая 2020

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«Аэрофлот» получит почти восемь миллиардов рублей для компенсации убытков на фоне пандемии 

Общество22

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Компания «Аэрофлот» первой получит компенсацию, которую правительство предусмотрело для представителей отрасли, наиболее пострадавшей от последствий коронавируса. Ей направят почти 8 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Росавиации.

«Группа Аэрофлот первой предоставила в Росавиацию всю необходимую документацию», — рассказали в агентстве, уточнив, что деньги (7,89 млрд. рублей) получат авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и «Аврора».

Выделенные из бюджета средства авиакомпании смогут потратить на выплату зарплат своим сотрудникам, на оплату стоянки самолетов и лизинговые платежи. Сейчас в Росавиации также рассматривают заявки от авиакомпаний «Уральские авиалинии», S7, «Азимут» и некоторых других.

Авиаперевозчики попали в список наиболее пострадавших от последствий коронавируса предприятий. В целом, на поддержку авиакомпаний правительство выделило 23,4 миллиарда рублей. Из-за коронавируса им пришлось отменить все международные рейсы, а внутренние перелеты перестали пользоваться спросом из-за ограничений, введенных некоторыми регионами.

Теги:
sn, убытки, компенсация, пандемия, авиакомпании
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