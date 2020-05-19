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№ 50 от 18 мая 2020Читать номер
«Аэрофлот» получит почти восемь миллиардов рублей для компенсации убытков на фоне пандемии
Компания «Аэрофлот» первой получит компенсацию, которую правительство предусмотрело для представителей отрасли, наиболее пострадавшей от последствий коронавируса. Ей направят почти 8 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Росавиации.
«Группа Аэрофлот первой предоставила в Росавиацию всю необходимую документацию», — рассказали в агентстве, уточнив, что деньги (7,89 млрд. рублей) получат авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и «Аврора».
Выделенные из бюджета средства авиакомпании смогут потратить на выплату зарплат своим сотрудникам, на оплату стоянки самолетов и лизинговые платежи. Сейчас в Росавиации также рассматривают заявки от авиакомпаний «Уральские авиалинии», S7, «Азимут» и некоторых других.
Авиаперевозчики попали в список наиболее пострадавших от последствий коронавируса предприятий. В целом, на поддержку авиакомпаний правительство выделило 23,4 миллиарда рублей. Из-за коронавируса им пришлось отменить все международные рейсы, а внутренние перелеты перестали пользоваться спросом из-за ограничений, введенных некоторыми регионами.