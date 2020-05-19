В Приморском крае последователя «Свидетелей Иеговы» арестовали по делу об экстремизме

В Приморском крае суд арестовал последователя «Свидетелей Иеговы» (запрещенная в России организация) из Лесозаводска Евгения Гриненко. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что против 49-летнего верующего завели дело об организации деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК). По версии следствия, Гриненко «осуществлял действия организационного характера по созыву и проведению собраний, а также принимал непосредственное участие в проводимых собраниях».

Гриненко задержали после обыска, который прошел 12 мая. Во время следственных действий в квартире у верующего изъяли электронные носители, банковские карты и другие личные вещи, в том числе открытки, в которых упоминалось имя бога, рассказали в организации. В тот же день обыски прошли еще по четырем адресам, где проживают семьи верующих, но из никто арестован не был.

Верховный суд запретил деятельность религиозной организации в России в 2017 году. После этого по стране начали возбуждать уголовные дела против последователей «Свидетелей Иеговы». Некоторых из них приговорили к реальным срокам.