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№ 50 от 18 мая 2020

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Суд в Екатеринбурге оштрафовал организатора «антикоронавирусной» вечеринки

Общество21

Иван Жилинспецкор

21
 

Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал бывшего арт-директора кинотеатров «Салют» и «Колизей» Станислава Словиковского на 15 000 рублей за организацию «антикоронавирусной» вечеринки. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Словиковский признан виновным в «невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» (ч.1. ст. 20.6.1 КоАП). Максимальная санкция по этой статье для физлиц —штраф в размере 30 000 рублей.

«Антикоронавирусная» вечеринка прошла в Екатеринбурге 17 апреля. В ней приняли участие около 30 человек. После того, как мероприятием заинтересовались в полиции, Словиковский извинился за ее проведение и попросил екатеринбуржцев «не организовывать и не принимать участия в массовых мероприятиях».

Теги:
sn, развлечения, урал, самоизоляция

Путин вернул Мишустину полномочия премьера после выздоровления от COVID-19

Политика93

93
 

Президент Владимир Путин вернул Михаилу Мишустину полномочия председателя правительства. Он подписал указ, который лишает силы назначение и.о. премьера его первого заместителя Андрея Белоусова.

Изменения в правительстве произошли 30 апреля и были связаны с обнаружением у Мишустина заражения COVID-19. Заболевание у него протекало в легкой форме, и в последнюю неделю он участвовал в совещаниях правительства.

 

Дополняется

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