Суд в Екатеринбурге оштрафовал организатора «антикоронавирусной» вечеринки

Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал бывшего арт-директора кинотеатров «Салют» и «Колизей» Станислава Словиковского на 15 000 рублей за организацию «антикоронавирусной» вечеринки. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Словиковский признан виновным в «невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» (ч.1. ст. 20.6.1 КоАП). Максимальная санкция по этой статье для физлиц —штраф в размере 30 000 рублей.

«Антикоронавирусная» вечеринка прошла в Екатеринбурге 17 апреля. В ней приняли участие около 30 человек. После того, как мероприятием заинтересовались в полиции, Словиковский извинился за ее проведение и попросил екатеринбуржцев «не организовывать и не принимать участия в массовых мероприятиях».