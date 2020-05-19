Путин вернул Мишустину полномочия премьера после выздоровления от COVID-19

Президент Владимир Путин вернул выписанному из больницы после выздоровления от COVID-19 Михаилу Мишустину полномочия председателя правительства. Он подписал указ, который лишает силы назначение и.о. премьера его первого заместителя Андрея Белоусова.

Изменения в правительстве произошли 30 апреля, когда Мишустин объявил о своем положительном тесте на коронавирус и предстоящей госпитализации. Путин обещал тогда, что все «окончательные» решения в экономической сфере без участия премьера приниматься не будут.

Заболевание у Мишустина протекало в легкой форме, и в последнюю неделю он участвовал в совещаниях правительства по видеосвязи. 19 мая он уже приступил к работе в Доме правительства, рассказал РБК его пресс-секретарь.

Мишустин оказался не первым высокопоставленным федеральным чиновником, заразившимся коронавирусной инфекцией. Так, на прошлой неделе о своем выздоровлении рассказывали главы Минкульта и Минобрнауки Ольга Любимова и Валерий Фальков. В аппарате Думы рассказывали о заражении шести депутатов, в том числе и телеведущей, соавтора законопроекта о домашнем насилии Оксаны Пушкиной.