В Пермском крае оштрафовали на 100 тысяч рублей пенсионера, приютившего родственников литовских спецпереселенцев из экспедиции «Мемориала»

Кудымкарский суд в Пермском крае оштрафовал на 100 тысяч рублей 68-летнего пенсионера Леонида Ладанова за «фиктивную регистрацию иностранных граждан» (ст. 322.2. УК). Он зарегистрировал у себя литовцев, приезжавших прошлым летом для ухода за могилами своих реабилитированных родственников, спецпереселенцев поселка Галяшор Кудымкарского района.

Граждане Литвы были в составе экспедиции пермского «Мемориала», суд выяснил, что иностранцы проживали не по месту регистрации, в доме местного жителя Леонида Ладанова, а в соседнем доме его матери. Леонид Ладанов не считает себя виновным и будет обжаловать приговор.

Роберт Латыпов, руководитель пермского «Мемориала» заявляет, что это политическое дело: «МИД России запретил выдавать литовцам, участвующим в "Миссии Сибирь", визы. Приехавшие в Пермский край литовцы не участники этой миссии, но цель приезда та же — прибраться на могилах своих близких и земляков, депортированных сюда в довоенное и послевоенное время».

После прошлогодней экспедиции «Мемориала» в Галяшор, региональное МВД обвинило организацию в «незаконной рубке леса», а Минприроды края выписало штрафы за «самовольное занятие лесных участков». «Мемориал» получил 200 тысяч рублей штрафа, глава отделения Роберт Латыпов — 50 тысяч рублей, а приехавшие родственники литовцев по 20 тысяч.

Уголовное дело «о рубке леса» и штрафы Минприроды были оспорены «Мемориалом» в суде и сегодня эти решения подтверждены второй инстанцией. Юрист фонда «Общественный вердикт» Елена Першакова, защищающая организацию, сообщает на своей странице в фейсбуке: «Пермский краевой суд подтвердил, что Пермский Мемориал не захватывал лес. Прекращенное дело в отношении Организации остается прекращенным, а жалоба министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края без удовлетворения».