Трамп пригрозил окончательно лишить ВОЗ финансирования, если организация не докажет свою независимость от Китая

Вашингтон окончательно прекратит финансирование Всемирной организации здравоохранения, если она не реформирует свою структуру и не докажет независимость от Китая в течение 30 дней. Об этом говорится в письме президента США Дональда Трампа главе ВОЗ Тедросу Гебрейесусу.

Американский лидер также пригрозил отозвать членство США в организации. Трамп уверен, что ВОЗ допустила ряд ошибок в рамках борьбы с пандемией, в том числе из-за своей зависимости от Китая. Президент, в частности, указал, что организация в декабре игнорировала сообщения о распространении вируса в Ухане, а также не проводила независимое расследование данных, которые шли вразрез с позицией властей КНР.

Трамп подчеркнул, что ВОЗ неоднократно делала неточные или вводящие в заблуждения заявления о коронавирусе. К ним президент отнес сообщение организации от 14 января, в котором ВОЗ подтвердила заявление Китая о том, что вирус не может передаваться от человека к человеку. При этом ситуация в Ухане демонстрировала обратное, говорится в письме. К тому же, добавляет Трамп, ВОЗ не раз поощряла КНР за «прозрачность», хотя Пекин заставлял некоторых врачей замалчивать сведения об инфекции.

«Я не могу позволить долларам американских налогоплательщиков продолжать финансировать организацию, которая в своем текущем состоянии настолько очевидно не представляет интересы Америки», — указано в письме.

В середине апреля американский лидер объявил о решении временно прекратить финансирование ВОЗ, так как та, по его мнению, не справилась со своей главной задачей в период пандемии и распространяла недостоверную информацию о коронавирусе, предоставленную Китаем. Трамп подчеркивал, что доля США в финансировании организации была самой большой по сравнению с Китаем и другими странами: в 2019 году ВОЗ получила от Штатов 400 млн долларов, или около 15% от всего ее бюджета.