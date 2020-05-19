В России выявили еще 9263 человека с COVID-19

За последние сутки в России выявили 9263 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах. Об этом сообщает оперштаб. Общее число заболевших достигло 299 941.

Отмечается, что 43,1% сдавших положительный тест на коронавирус не имели клинических проявлений болезни. В Москве выявили чуть больше трети зараженных — 3545, еще 898 случаев COVID-19 нашли в Подмосковье, 453 — в Петербурге и 260 — в Нижнем Новгороде.

Смерть от коронавируса подтвердилась у 115 человек, из них 71 умер в Москве. Всего в России зарегистрировали 2837 летальных исходов пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19. Число выздоровевших достигло 76 130 человек (за послдние сутки — 5921 человек).

По оценкам специалистов Роспотребнадзора, за последнюю неделю уровень циркуляции коронавируса в столице снизился с 12 до 2,6%, а в Подмосковье — с 14 до 3,9%. Директор подведомственного ЦНИИ эпидемиологии Василий Акимкин отмечает, что падает, скорее всего, и уровень циркуляции вируса среди населения России в целом, так как при увеличении объема тестирования не наблюдается рост числа инфицированных.