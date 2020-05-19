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ВРАЧИ

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№ 50 от 18 мая 2020

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В России выявили еще 9263 человека с COVID-19

Общество1 740

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За последние сутки в России выявили 9263 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах. Об этом сообщает оперштаб. Общее число заболевших достигло 299 941. 

Отмечается, что 43,1% сдавших положительный тест на коронавирус не имели клинических проявлений болезни. В Москве выявили чуть больше трети зараженных — 3545, еще 898 случаев COVID-19 нашли в Подмосковье, 453 — в Петербурге и 260 — в Нижнем Новгороде.

Смерть от коронавируса подтвердилась у 115 человек, из них 71 умер в Москве. Всего в России зарегистрировали 2837 летальных исходов пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19. Число выздоровевших достигло 76 130 человек (за послдние сутки — 5921 человек).

По оценкам специалистов Роспотребнадзора, за последнюю неделю уровень циркуляции коронавируса в столице снизился с 12 до 2,6%, а в Подмосковье — с 14 до 3,9%. Директор подведомственного ЦНИИ эпидемиологии Василий Акимкин отмечает, что падает, скорее всего, и уровень циркуляции вируса среди населения России в целом, так как при увеличении объема тестирования не наблюдается рост числа инфицированных.

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Теги:
коронавирус, nt

В Уфе уволили главврача больницы, в которой произошла вспышка коронавируса

Общество1 262

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В Уфе из Республиканской клинической больницы (РКБ) им. Г. Г. Куватова, где произошла вспышка коронавируса, уволили главного врача Эльзу Сыртланову. Об этом сообщает ТАСС.

«Она [Сыртланова] действительно была уволена, и сейчас будет работать главным врачом поликлиники № 38 в Уфе», — сказала пресс-секретарь Минздрава Башкирии.

В конце апреля 30 медицинских работников больницы обратились к президенту Владимиру Путину, в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Минздрав с просьбой расследовать обстоятельства вспышки коронавируса. По словам медиков, первые заболевшие появились еще в марте, но руководство больницы не предприняло никаких действий. Региональный СК начал проверку на предмет халатности.

6 апреля больницу закрыли на карантин: в стенах медучреждения оказались заперты около 700 сотрудников и столько же пациентов. В течение двух недель медики работали «без нормальных средств защиты, без возможности помыться, иногда без сна», отмечали авторы обращения. Во время карантина с пневмониями в РКБ находились 130 человек, коронавирус был подтвержден у 52 пациентов.

Теги:
коронавирус, nt
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