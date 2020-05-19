В Уфе уволили главврача больницы, в которой произошла вспышка коронавируса

В Уфе из Республиканской клинической больницы (РКБ) им. Г. Г. Куватова, где произошла вспышка коронавируса, уволили главного врача Эльзу Сыртланову. Об этом сообщает ТАСС.

«Она [Сыртланова] действительно была уволена, и сейчас будет работать главным врачом поликлиники № 38 в Уфе», — сказала пресс-секретарь Минздрава Башкирии.

В конце апреля 30 медицинских работников больницы обратились к президенту Владимиру Путину, в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Минздрав с просьбой расследовать обстоятельства вспышки коронавируса. По словам медиков, первые заболевшие появились еще в марте, но руководство больницы не предприняло никаких действий. Региональный СК начал проверку на предмет халатности.

6 апреля больницу закрыли на карантин: в стенах медучреждения оказались заперты около 700 сотрудников и столько же пациентов. В течение двух недель медики работали «без нормальных средств защиты, без возможности помыться, иногда без сна», отмечали авторы обращения. Во время карантина с пневмониями в РКБ находились 130 человек, коронавирус был подтвержден у 52 пациентов.