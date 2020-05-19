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ВРАЧИ

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№ 50 от 18 мая 2020

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В Уфе уволили главврача больницы, в которой произошла вспышка коронавируса

Общество12

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В Уфе из Республиканской клинической больницы (РКБ) им. Г. Г. Куватова, где произошла вспышка коронавируса, уволили главного врача Эльзу Сыртланову. Об этом сообщает ТАСС.

«Она [Сыртланова] действительно была уволена, и сейчас будет работать главным врачом поликлиники № 38 в Уфе», — сказала пресс-секретарь Минздрава Башкирии.

В конце апреля 30 медицинских работников больницы обратились к президенту Владимиру Путину, в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Минздрав с просьбой расследовать обстоятельства вспышки коронавируса. По словам медиков, первые заболевшие появились еще в марте, но руководство больницы не предприняло никаких действий. Региональный СК начал проверку на предмет халатности.

6 апреля больницу закрыли на карантин: в стенах медучреждения оказались заперты около 700 сотрудников и столько же пациентов. В течение двух недель медики работали «без нормальных средств защиты, без возможности помыться, иногда без сна», отмечали авторы обращения. Во время карантина с пневмониями в РКБ находились 130 человек, коронавирус был подтвержден у 52 пациентов.

Теги:
коронавирус, nt

Россия стала в два с половиной раза чаще предоставлять гражданство

Политика221

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За первые четыре месяца 2020 года Россия предоставила гражданство более чем 161 тысяче человек, что в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из статистики МВД.

Выдача российских паспортов иностранцам непрерывно растет с 2017 года, обратили внимание аналитики FinExpertiza. Так, в прошлом году российское гражданство получили 497,8 тысяч человек, в 2018 году эта цифра составляла 269,4 тысячи, тогда как в 2015 году российские паспорта получили 209,8 тысяч иностранцев.

Среди получивших российское гражданство больше всего людей из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, для которых действует упрощенная система получения паспортов. К следующим по численности группам относятся уроженцы Казахстана, Таджикистана, Армении, Узбекистана, Молдовы, Азербайджана, Кыргызстана, затем люди без гражданства, а замыкают десятку граждане Беларуси.

По мнению опрошенных РБК экспертов, пандемия коронавируса не должна сильно притормозить процесс предоставления гражданства. При этом она может повлиять на миграционный прирост — разницу между количеством людей, уехавших из России и приехавших жить в страну.

В марте президент Владимир Путин поручил провести миграционную реформу и модернизировать институт российского гражданства. Реформа, в частности, предполагает отмену временного проживания как миграционного статуса и введение трех режимов получения российского паспорта: общего, упрощенного и особого. В апреле же Госдума приняла закон, позволяющий получать российское гражданство не отказываясь от иностранного.

Теги:
kb, россия, гражданство
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