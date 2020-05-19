Россия стала в два с половиной раза чаще предоставлять гражданство

За первые четыре месяца 2020 года Россия предоставила гражданство более чем 161 тысяче человек, что в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из статистики МВД.

Выдача российских паспортов иностранцам непрерывно растет с 2017 года, обратили внимание аналитики FinExpertiza. Так, в прошлом году российское гражданство получили 497,8 тысяч человек, в 2018 году эта цифра составляла 269,4 тысячи, тогда как в 2015 году российские паспорта получили 209,8 тысяч иностранцев.

Среди получивших российское гражданство больше всего людей из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, для которых действует упрощенная система получения паспортов. К следующим по численности группам относятся уроженцы Казахстана, Таджикистана, Армении, Узбекистана, Молдовы, Азербайджана, Кыргызстана, затем люди без гражданства, а замыкают десятку граждане Беларуси.

По мнению опрошенных РБК экспертов, пандемия коронавируса не должна сильно притормозить процесс предоставления гражданства. При этом она может повлиять на миграционный прирост — разницу между количеством людей, уехавших из России и приехавших жить в страну.

В марте президент Владимир Путин поручил провести миграционную реформу и модернизировать институт российского гражданства. Реформа, в частности, предполагает отмену временного проживания как миграционного статуса и введение трех режимов получения российского паспорта: общего, упрощенного и особого. В апреле же Госдума приняла закон, позволяющий получать российское гражданство не отказываясь от иностранного.