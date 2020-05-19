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№ 50 от 18 мая 2020

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Московские таксисты попросили государство оплатить закупку средств дезинфекции для автомобилей

Общество2

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Государство должно обеспечить таксистов средствами дезинфекции салона и индивидуальной защиты, на которые они ежемесячно тратят более семи тысяч рублей. Об этом РБК сообщил председатель Московского профсоюза таксистов Николай Кодолов.

«Все это ложится дополнительным финансовым бременем на водителей — государство не обеспечивает таксистов ничем из вышеперечисленного. Да, некоторые агрегаторы и крупные таксопарки раздают маски и перчатки водителям, но все равно этого недостаточно», — рассказал председатель профсоюза.

По его словам, помимо затрат на перчатки, маски и дезинфицирующие средства, некоторые таксисты покупают перегородки между передними и задними сиденьями за 2,5-2,8 тысячи рублей. При этом, отмечает Кодолов, из-за пандемии коронавируса доходы водителей снизились, так как спрос на поездки в такси упал на 60-80%. 

В Москве и Московской области из-за коронавируса действует режим спецпропусков для поездок на личном и общественном транспорте, в том числе и на такси. Водители обязаны перед поездкой проверять пропуск у пассажиров. 

Теги:
коронавирус, nt

Номинальный ВВП России в апреле упал на 28%

Экономика180

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В нерабочем апреле номинальный ВВП России (рассчитывается в текущих, а не сопоставимых ценах) составил 6,3 трлн рублей, что на 28% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Это следует из отчета Минфина, который проанализировал РБК.

По сравнению с мартом показатели номинального ВВП сократились примерно на треть. По оценкам опрошенных изданием экспертов, в реальном выражении ВВП в апреле мог снизиться на 20%, что в целом соответствует международным прогнозам экономических потерь в результате карантинов: для большинства развитых экономик прямой удар по ВВП в таких ситуациях составляет примерно 20-25%.

Специалисты считают, что на падение ВВП в апреле повлияли как режим самоизоляции, так и резко подешевевшая нефть. Так, средняя цена нефти Urals в прошлом месяце составляла 18,2 доллара за баррель против 71,5 доллара в прошлом году. Однако точно отделить эффект влияния цен на нефть на российский ВВП от эффекта коронавируса пока невозможно, уточняет РБК.

В конце апреля Центробанк спрогнозировал снижение ВВП России на 4-6% в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Примерно тот же уровень (5,5%) обозначал Международный валютный фонд. По прогнозу МВФ, мировая экономика же в среднем может упасть на 3%.

Теги:
kb, ввп, коронавирус
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