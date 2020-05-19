Московские таксисты попросили государство оплатить закупку средств дезинфекции для автомобилей

Государство должно обеспечить таксистов средствами дезинфекции салона и индивидуальной защиты, на которые они ежемесячно тратят более семи тысяч рублей. Об этом РБК сообщил председатель Московского профсоюза таксистов Николай Кодолов.

«Все это ложится дополнительным финансовым бременем на водителей — государство не обеспечивает таксистов ничем из вышеперечисленного. Да, некоторые агрегаторы и крупные таксопарки раздают маски и перчатки водителям, но все равно этого недостаточно», — рассказал председатель профсоюза.

По его словам, помимо затрат на перчатки, маски и дезинфицирующие средства, некоторые таксисты покупают перегородки между передними и задними сиденьями за 2,5-2,8 тысячи рублей. При этом, отмечает Кодолов, из-за пандемии коронавируса доходы водителей снизились, так как спрос на поездки в такси упал на 60-80%.

В Москве и Московской области из-за коронавируса действует режим спецпропусков для поездок на личном и общественном транспорте, в том числе и на такси. Водители обязаны перед поездкой проверять пропуск у пассажиров.