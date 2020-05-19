Номинальный ВВП России в апреле упал на 28%

В нерабочем апреле номинальный ВВП России (рассчитывается в текущих, а не сопоставимых ценах) составил 6,3 трлн рублей, что на 28% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Это следует из отчета Минфина, который проанализировал РБК.

По сравнению с мартом показатели номинального ВВП сократились примерно на треть. По оценкам опрошенных изданием экспертов, в реальном выражении ВВП в апреле мог снизиться на 20%, что в целом соответствует международным прогнозам экономических потерь в результате карантинов: для большинства развитых экономик прямой удар по ВВП в таких ситуациях составляет примерно 20-25%.

Специалисты считают, что на падение ВВП в апреле повлияли как режим самоизоляции, так и резко подешевевшая нефть. Так, средняя цена нефти Urals в прошлом месяце составляла 18,2 доллара за баррель против 71,5 доллара в прошлом году. Однако точно отделить эффект влияния цен на нефть на российский ВВП от эффекта коронавируса пока невозможно, уточняет РБК.

В конце апреля Центробанк спрогнозировал снижение ВВП России на 4-6% в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Примерно тот же уровень (5,5%) обозначал Международный валютный фонд. По прогнозу МВФ, мировая экономика же в среднем может упасть на 3%.