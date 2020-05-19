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№ 50 от 18 мая 2020Читать номер
Что произошло за ночь 19 мая. Коротко
«Новая газета»редакция
- За последние сутки в Москве скончался 71 человек с положительным результатом теста на коронавирус, общее число летальных исходов пациент с COVID-19 достигло 1651.
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Более 1,5 миллиона человек заразились коронавирусом в США, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Это первое место в мире по числу заболевших. Количество смертей в стране достигло 90 тысяч человек, более 270 тысяч — выздоровели.
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В апреле на фоне введения нерабочих дней номинальный ВВП России снизился на 2,4 триллион рублей или на 28% по сравнению с апрелем прошлого года, сообщается в отчете Минфина. По сравнению с мартом 2020 года этот показатель оказался меньше на треть.
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Президент США Дональд Трамп пригрозил лишить Всемирную организацию здравоохранения финансирования, если в течение 30 дней она не докажет свою независимость от Китая. По мнению американского лидера, ВОЗ не обратила должного внимания на вспышку COVID-19 в КНР в конце прошлого года, что привело к масштабному распространению инфекции по всему миру.
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Московский профсоюз таксистов пожаловался на расходы на закупку средств дезинфекции салона и индивидуальной защиты, которые водителям никто не компенсирует, пишет РБК. Каждый месяц таксист вынужден тратить на это более 7 тысяч рублей. При этом спрос на поездки в такси упал на 60-80%, отметили в профсоюзе.
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