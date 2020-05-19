Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

ВРАЧИ

В вашей больнице нет защитных средств? Сообщайте нам! Специальный проект «Синдиката-100»

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 50 от 18 мая 2020

Читать номер

Что произошло за ночь 19 мая. Коротко

Общество4 620

4 620
 
  • За последние сутки в Москве скончался 71 человек с положительным результатом теста на коронавирус, общее число летальных исходов пациент с COVID-19 достигло 1651.

  • Более 1,5 миллиона человек заразились коронавирусом в США, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Это первое место в мире по числу заболевших. Количество смертей в стране достигло 90 тысяч человек, более 270 тысяч — выздоровели.

  • В апреле на фоне введения нерабочих дней номинальный ВВП России снизился на 2,4 триллион рублей или на 28% по сравнению с апрелем прошлого года, сообщается в отчете Минфина. По сравнению с мартом 2020 года этот показатель оказался меньше на треть.

  • Президент США Дональд Трамп пригрозил лишить Всемирную организацию здравоохранения финансирования, если в течение 30 дней она не докажет свою независимость от Китая. По мнению американского лидера, ВОЗ не обратила должного внимания на вспышку COVID-19 в КНР в конце прошлого года, что привело к масштабному распространению инфекции по всему миру.

  • Московский профсоюз таксистов пожаловался на расходы на закупку средств дезинфекции салона и индивидуальной защиты, которые водителям никто не компенсирует, пишет РБК. Каждый месяц таксист вынужден тратить на это более 7 тысяч рублей. При этом спрос на поездки в такси упал на 60-80%, отметили в профсоюзе.

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
москва, nt, коронавирус
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera