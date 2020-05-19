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№ 50 от 18 мая 2020

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В Москве скончался еще 71 пациент с коронавирусом

Общество22

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За последние сутки в Москве скончался 71 пациент с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщает оперштаб. Таким образом, общее число летальных случаев в столице достигло 1651.

Самый большой прирост умерших в Москве произошел накануне, когда за день скончались 77 человек с подтвержденным коронавирусом. Всего в России с начала эпидемии умерли 2,7 тысячи пациентов.

На Москву также приходится почти половина от всех заболевших в стране (146 062 и 290 678 соответственно). По оценкам специалистов Роспотребнадзора, за последнюю неделю уровень циркуляции коронавируса в столице снизился с 12 до 2,6%, а в Подмосковье — с 14 до 3,9%. 

Директор подведомственного ЦНИИ эпидемиологии Василий Акимкин отмечает, что падает, скорее всего, и уровень циркуляции вируса среди населения России в целом, так как при увеличении объема тестирования не наблюдается рост числа инфицированных.

Теги:
kb, коронавирус, москва

Власти Саратовской области вернули запрет на прогулки и занятия спортом на улице

Общество1 407

1 407
 

Власти Саратовской области отменили для местных жителей разрешение на прогулки и занятия спортом на улице, действовавшее с 12 мая. Об этом сообщается на странице регионального правительства во «ВКонтакте». 

Председатель Правительства Александр Стрелюхин объяснил это решение увеличением заболеваемости в регионе. «Не хотелось бы ужесточать меры, но это вынужденно. Поберегите себя и наберитесь терпения. Чем серьезнее мы будем относиться к предписанию главного санитарного врача, тем быстрее выйдем к стабилизации ситуации», — обратился он к местным жителям.

Власти Саратовской области отметили, что в регионе ежедневный темп прироста заболевших составляет 7,5%. Это почти в два раза выше среднего показателя по России (3,9%). 

На вечер 18 мая в Саратовской области подтвержден 1871 случай заражения коронавирусом. В регионе скончались восемь пациентов с COVID-19, 421 заболевший выздоровел. 

Теги:
em, коронавирус, саратовская область
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