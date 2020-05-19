В Москве скончался еще 71 пациент с коронавирусом

За последние сутки в Москве скончался 71 пациент с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщает оперштаб. Таким образом, общее число летальных случаев в столице достигло 1651.

Самый большой прирост умерших в Москве произошел накануне, когда за день скончались 77 человек с подтвержденным коронавирусом. Всего в России с начала эпидемии умерли 2,7 тысячи пациентов.

На Москву также приходится почти половина от всех заболевших в стране (146 062 и 290 678 соответственно). По оценкам специалистов Роспотребнадзора, за последнюю неделю уровень циркуляции коронавируса в столице снизился с 12 до 2,6%, а в Подмосковье — с 14 до 3,9%.

Директор подведомственного ЦНИИ эпидемиологии Василий Акимкин отмечает, что падает, скорее всего, и уровень циркуляции вируса среди населения России в целом, так как при увеличении объема тестирования не наблюдается рост числа инфицированных.