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№ 50 от 18 мая 2020

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Власти Саратовской области вернули запрет на прогулки и занятия спортом на улице

Общество4

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Власти Саратовской области отменили для местных жителей разрешение на прогулки и занятия спортом на улице, действовавшее с 12 мая. Об этом сообщается на странице регионального правительства во «ВКонтакте». 

Председатель Правительства Александр Стрелюхин объяснил это решение увеличением заболеваемости в регионе. «Не хотелось бы ужесточать меры, но это вынужденно. Поберегите себя и наберитесь терпения. Чем серьезнее мы будем относиться к предписанию главного санитарного врача, тем быстрее выйдем к стабилизации ситуации», — обратился он к местным жителям.

Власти Саратовской области отметили, что в регионе ежедневный темп прироста заболевших составляет 7,5%. Это почти в два раза выше среднего показателя по России (3,9%). 

На вечер 18 мая в Саратовской области подтвержден 1871 случай заражения коронавирусом. В регионе скончались восемь пациентов с COVID-19, 421 заболевший выздоровел. 

Теги:
em, коронавирус, саратовская область

Двое осужденных по делу о теракте в петербургском метро подали иск к УФСИН из-за условий содержания в СИЗО

Общество47

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Осужденные по делу о теракте в метро Петербурга Акрам Азимов и Мухамадюсуп Эрматов подали иск к региональному управлению ФСИН из-за условий содержания в СИЗО. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города. 

Азимов заявил, что в обеих камерах СИЗО-1, где он находился, арестанты курили. В одной из них ему пришлось пить воду из-под крана, которая «резко пахла хлором», что вызвало у осужденного рвотный рефлекс. Помимо этого, в камерах не работала вытяжка, в одной из них ее роль играла форточка размером 25 см на 140 см. 

Азимов отметил, что в дни транспортировки ему проходилось есть сухой паек, он оставался без горячей пищи. Также сейчас у него нет возможности общаться со своей женой и отцом в достаточном объеме, так как «цензурой СИЗО не пропускаются многие его письма по надуманным причинам». 

Осужденный посчитал все нарушения пыткой и просит суд обязать УФСИН устранить их, а также взыскать компенсацию в 238 170 рублей. От Эрматова поступил практически аналогичный иск. 

Азимов и Эрматов получили 28 лет колонии строгого режима по делу о теракте в петербургском метро в 2017 году. Тогда террорист-смертник взорвал себя в вагоне во время движения поезда со станции «Сенная площадь» на станцию «Технологический институт», кроме него погибли 15 человек, более 100 пострадали. 

Всего по делу проходили 11 человек, они получили от 19 лет колонии до пожизненного срока. Сами они вину отрицали

Теги:
em, фсин, иск, петербург
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