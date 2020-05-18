Власти Саратовской области вернули запрет на прогулки и занятия спортом на улице

Власти Саратовской области отменили для местных жителей разрешение на прогулки и занятия спортом на улице, действовавшее с 12 мая. Об этом сообщается на странице регионального правительства во «ВКонтакте».

Председатель Правительства Александр Стрелюхин объяснил это решение увеличением заболеваемости в регионе. «Не хотелось бы ужесточать меры, но это вынужденно. Поберегите себя и наберитесь терпения. Чем серьезнее мы будем относиться к предписанию главного санитарного врача, тем быстрее выйдем к стабилизации ситуации», — обратился он к местным жителям.

Власти Саратовской области отметили, что в регионе ежедневный темп прироста заболевших составляет 7,5%. Это почти в два раза выше среднего показателя по России (3,9%).

На вечер 18 мая в Саратовской области подтвержден 1871 случай заражения коронавирусом. В регионе скончались восемь пациентов с COVID-19, 421 заболевший выздоровел.