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№ 50 от 18 мая 2020

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Bloomberg: в Китае отправили на карантин 108 миллионов человек из-за новой вспышки коронавируса

Общество12

12
 

На северо-востоке Китая из-за новой вспышки коронавируса на карантине оказались 108 миллионов человек, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. 

Карантин ввели в том числе столица провинции Цзилинь и город Шулань. В Цзилине выявили 34 случая заражения, в Шулане – три, . 

Шулань власти закрыли на карантин 18 мая, отмечает South Chinа Morning Post. Выезд из города, выход из дома и работа общественного транспорта ограничены. В связи с происходящем были уволены шесть местных чиновников.

Что стало причиной новой вспышки коронавируса власти точно не знают. Они предполагают, что COVID-19 могли завезти вернувшиеся из России граждане, так как Цзилинь граничит с Приморским краем. 

Китай стал первой страной, столкнувшейся с эпидемией коронавируса. Ведущий эпидемиолог КНР Чжун Наньшань в интервью CNN говорил, что несмотря на прекращение массовых заражений в стране, многие граждане все равно остаются уязвимыми к инфекции. Сейчас по числу зараженных Китай находится на 13-м месте с 84 054 заболевшими. 

Теги:
em, китай, коронавирус

Власти Москвы: в утечке данных нарушителей самоизоляции могут быть виноваты они сами

Общество433

433
 

Данные нарушителей режима самоизоляции в Москве могли попасть в открытый доступ после публикации скриншотов постановлений самими оштрафованными. Об этом сообщил РИА Новости руководитель главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков. 

Он отметил, утечка данных оштрафованных может произойти только при публикации в интернете постановления, где указан уникальный номер (УИН). Подобрать его, по словам Данчикова, вручную почти невоможно. 

«Выкладывание в сеть скриншотов постановлений, содержащих УИН штрафа, личное дело каждого, что не является фактом нарушения контролирующим органом законодательства о защите персональных данных», — сказал он.

Он объяснил, что контролирующие органы обязаны отправлять в информационную систему данные о начислении штрафа. Гражданам постановления оно отправляют заказными письмами через «Почту России», они адресованы конкретным людям. 

Об утечке паспортных данных нарушителей самоизоляции в Москве рассказал «Коммерсант». По данным газеты, увидеть их может каждый, кто методом подбора введет уникальный номер начисления на сайтах для оплаты штрафов. Персональная информация оказалась не защищена специальными средствами. 

Теги:
em, штрафы, самоизоляция, москва
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