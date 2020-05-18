Bloomberg: в Китае отправили на карантин 108 миллионов человек из-за новой вспышки коронавируса

На северо-востоке Китая из-за новой вспышки коронавируса на карантине оказались 108 миллионов человек, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Карантин ввели в том числе столица провинции Цзилинь и город Шулань. В Цзилине выявили 34 случая заражения, в Шулане – три, .

Шулань власти закрыли на карантин 18 мая, отмечает South Chinа Morning Post. Выезд из города, выход из дома и работа общественного транспорта ограничены. В связи с происходящем были уволены шесть местных чиновников.

Что стало причиной новой вспышки коронавируса власти точно не знают. Они предполагают, что COVID-19 могли завезти вернувшиеся из России граждане, так как Цзилинь граничит с Приморским краем.

Китай стал первой страной, столкнувшейся с эпидемией коронавируса. Ведущий эпидемиолог КНР Чжун Наньшань в интервью CNN говорил, что несмотря на прекращение массовых заражений в стране, многие граждане все равно остаются уязвимыми к инфекции. Сейчас по числу зараженных Китай находится на 13-м месте с 84 054 заболевшими.