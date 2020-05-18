Власти Москвы: в утечке данных нарушителей самоизоляции могут быть виноваты они сами

Данные нарушителей режима самоизоляции в Москве могли попасть в открытый доступ после публикации скриншотов постановлений самими оштрафованными. Об этом сообщил РИА Новости руководитель главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

Он отметил, утечка данных оштрафованных может произойти только при публикации в интернете постановления, где указан уникальный номер (УИН). Подобрать его, по словам Данчикова, вручную почти невоможно.

«Выкладывание в сеть скриншотов постановлений, содержащих УИН штрафа, личное дело каждого, что не является фактом нарушения контролирующим органом законодательства о защите персональных данных», — сказал он.

Он объяснил, что контролирующие органы обязаны отправлять в информационную систему данные о начислении штрафа. Гражданам постановления оно отправляют заказными письмами через «Почту России», они адресованы конкретным людям.

Об утечке паспортных данных нарушителей самоизоляции в Москве рассказал «Коммерсант». По данным газеты, увидеть их может каждый, кто методом подбора введет уникальный номер начисления на сайтах для оплаты штрафов. Персональная информация оказалась не защищена специальными средствами.