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№ 50 от 18 мая 2020Читать номер
Власти Москвы: в утечке данных нарушителей самоизоляции могут быть виноваты они сами
Данные нарушителей режима самоизоляции в Москве могли попасть в открытый доступ после публикации скриншотов постановлений самими оштрафованными. Об этом сообщил РИА Новости руководитель главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.
Он отметил, утечка данных оштрафованных может произойти только при публикации в интернете постановления, где указан уникальный номер (УИН). Подобрать его, по словам Данчикова, вручную почти невоможно.
«Выкладывание в сеть скриншотов постановлений, содержащих УИН штрафа, личное дело каждого, что не является фактом нарушения контролирующим органом законодательства о защите персональных данных», — сказал он.
Он объяснил, что контролирующие органы обязаны отправлять в информационную систему данные о начислении штрафа. Гражданам постановления оно отправляют заказными письмами через «Почту России», они адресованы конкретным людям.
Об утечке паспортных данных нарушителей самоизоляции в Москве рассказал «Коммерсант». По данным газеты, увидеть их может каждый, кто методом подбора введет уникальный номер начисления на сайтах для оплаты штрафов. Персональная информация оказалась не защищена специальными средствами.
Теги:em, штрафы, самоизоляция, москва
Франция и Германия предложили создать фонд объемом 500 млрд евро для восстановления экономики ЕС
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон предложили создать фонд для восстановления европейской экономики после пандемии коронавируса, пишет Reuters.
Его объем составит 500 млрд евро. Деньги позаимствуют страны Евросоюза на финансовых рынках. Предполагается, что средства из фонда будут выделяться на помощь секторам и регионам, которые особенно сильно пострадали от вспышки COVID-19.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала предложение Франции и Германии. «Оно признает масштабы экономических проблем, с которыми сталкивается Европа, и справедливо подчеркивает необходимость работы над решением с опорой на европейский бюджет», — сказала она. Свой план по выходу из кризиса Еврокомиссия обнародует 27 мая.
В апреле ООН прогнозировала, что из-за пандемии коронавируса глобальная экономика в этом году снизится на 0,9%, а не вырастет на 2,5%, как ожидалось ранее. Эта цифра может продолжить расти, если правительства не смогут обеспечить поддержку доходов населения и помочь увеличить потребительские расходы.