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№ 50 от 18 мая 2020

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Франция и Германия предложили создать фонд объемом 500 млрд евро для восстановления экономики ЕС

Экономика6

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Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон предложили создать фонд для восстановления европейской экономики после пандемии коронавируса, пишет Reuters.

Его объем составит 500 млрд евро. Деньги позаимствуют страны Евросоюза на финансовых рынках. Предполагается, что средства из фонда будут выделяться на помощь секторам и регионам, которые особенно сильно пострадали от вспышки COVID-19. 

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала предложение Франции и Германии. «Оно признает масштабы экономических проблем, с которыми сталкивается Европа, и справедливо подчеркивает необходимость работы над решением с опорой на европейский бюджет», — сказала она. Свой план по выходу из кризиса Еврокомиссия обнародует 27 мая. 

В апреле ООН прогнозировала, что из-за пандемии коронавируса глобальная экономика в этом году снизится на 0,9%, а не вырастет на 2,5%, как ожидалось ранее. Эта цифра может продолжить расти, если правительства не смогут обеспечить поддержку доходов населения и помочь увеличить потребительские расходы. 

Теги:
em, коронавирус, фонды, евросоюз

Роспотребнадзор рекомендовал загружать самолеты не более чем на 50%. Туроператоры предупредили о росте цен на авиабилеты

Общество312

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Роспотребнадзор рекомендовал авиакомпаниям продавать билеты на не более чем 50% посадочных мест в самолете. Об этом говорится в рекомендациях ведомства по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте при сохранении рисков распространения коронавируса. 

Помимо этого, авиакомпаниям при регистрации рекомендовали распределять пассажиров таким образом, чтобы они не сидели в непосредственной близости друг к другу. Это касается в том числе и в том числе одного ряда впереди и одного ряда позади посадочного места. Контроль температуры сотрудников и пассажиров, обеспечение их масками, перчатками, антисептиками и дезинфекция оборудования станут обязательными.

Перевозчикам рекомендовали учитывать и тот факт, что в некоторых российских регионах существуют ограничения, касающиеся самоизоляции для прибывающих из других субъектов.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в разговоре с Интерфаксом отметил, что заполнение самолетов не более чем на 50% приведет к существенному подорожанию авиабилетов. «Сейчас у нас самолеты зачастую летают с загрузкой даже не 50%, а 30% из-за карантинных ограничений. После снятия карантина загрузка начнет резко расти», — сказал он. 

Ранее о подорожании авиабилетов из-за дистанции при рассадке авиапассажиров в самолетах говорил и глава Минтранса Евгений Дитрих. По его словам, для рентабельности перевозок самолет должен быть заполнен на 72-75%. «Если рассадить с таким уровнем социального дистанцирования людей в самолете, то билет будет стоить где-то к 70 тысячам рублей, даже самый минимальный», — объяснял Дитрих, отмечая, что большинство компаний, которые начинали работать с соблюдением социальной дистанции при рассадке пассажиров, стали от этого отказываться. 

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Теги:
em, коронавирус, авиаперевозки
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