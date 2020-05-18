Франция и Германия предложили создать фонд объемом 500 млрд евро для восстановления экономики ЕС

Роспотребнадзор рекомендовал авиакомпаниям продавать билеты на не более чем 50% посадочных мест в самолете. Об этом говорится в рекомендациях ведомства по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте при сохранении рисков распространения коронавируса.

Помимо этого, авиакомпаниям при регистрации рекомендовали распределять пассажиров таким образом, чтобы они не сидели в непосредственной близости друг к другу. Это касается в том числе и в том числе одного ряда впереди и одного ряда позади посадочного места. Контроль температуры сотрудников и пассажиров, обеспечение их масками, перчатками, антисептиками и дезинфекция оборудования станут обязательными.

Перевозчикам рекомендовали учитывать и тот факт, что в некоторых российских регионах существуют ограничения, касающиеся самоизоляции для прибывающих из других субъектов.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в разговоре с Интерфаксом отметил, что заполнение самолетов не более чем на 50% приведет к существенному подорожанию авиабилетов. «Сейчас у нас самолеты зачастую летают с загрузкой даже не 50%, а 30% из-за карантинных ограничений. После снятия карантина загрузка начнет резко расти», — сказал он.

Ранее о подорожании авиабилетов из-за дистанции при рассадке авиапассажиров в самолетах говорил и глава Минтранса Евгений Дитрих. По его словам, для рентабельности перевозок самолет должен быть заполнен на 72-75%. «Если рассадить с таким уровнем социального дистанцирования людей в самолете, то билет будет стоить где-то к 70 тысячам рублей, даже самый минимальный», — объяснял Дитрих, отмечая, что большинство компаний, которые начинали работать с соблюдением социальной дистанции при рассадке пассажиров, стали от этого отказываться.