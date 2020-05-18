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№ 50 от 18 мая 2020

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Роспотребнадзор рекомендовал загружать самолеты не более чем на 50%. Туроператоры предупредили о росте цен на авиабилеты

Общество6

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Роспотребнадзор рекомендовал авиакомпаниям продавать билеты на не более чем 50% посадочных мест в самолете. Об этом говорится в рекомендациях ведомства по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте при сохранении рисков распространения коронавируса. 

Помимо этого, авиакомпаниям при регистрации рекомендовали распределять пассажиров таким образом, чтобы они не сидели в непосредственной близости друг к другу. Это касается в том числе и в том числе одного ряда впереди и одного ряда позади посадочного места. Контроль температуры сотрудников и пассажиров, обеспечение их масками, перчатками, антисептиками и дезинфекция оборудования станут обязательными.

Перевозчикам рекомендовали учитывать и тот факт, что в некоторых российских регионах существуют ограничения, касающиеся самоизоляции для прибывающих из других субъектов.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в разговоре с Интерфаксом отметил, что заполнение самолетов не более чем на 50% приведет к существенному подорожанию авиабилетов. «Сейчас у нас самолеты зачастую летают с загрузкой даже не 50%, а 30% из-за карантинных ограничений. После снятия карантина загрузка начнет резко расти», — сказал он. 

Ранее о подорожании авиабилетов из-за дистанции при рассадке авиапассажиров в самолетах говорил и глава Минтранса Евгений Дитрих. По его словам, для рентабельности перевозок самолет должен быть заполнен на 72-75%. «Если рассадить с таким уровнем социального дистанцирования людей в самолете, то билет будет стоить где-то к 70 тысячам рублей, даже самый минимальный», — объяснял Дитрих, отмечая, что большинство компаний, которые начинали работать с соблюдением социальной дистанции при рассадке пассажиров, стали от этого отказываться. 

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Теги:
em, коронавирус, авиаперевозки
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