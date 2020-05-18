Патриарх Кирилл отстранил от управления епископов Армавирской и Костомукшской епархий

Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями епископов Армавирского и Лабинского Игнатия Бузина и Костомукшского и Кемского Игнатия Тарасова. До решения Высшего общецерковного суда они будут находиться в соседних епархиях, сообщает пресс-служба патриархии.

Свое решение предстоятель РПЦ объяснил тем, что он получил достоверную информацию о несовместимых с монашеской жизнью правонарушениях со стороны архиереев. Теперь Бузин будет находиться в Краснодаре, а Тарасов — в Петрозаводске под наблюдением местного епископа.

Сообщение о грядущем церковном суде для епископов было опубликовано на фоне появившихся в сети откровенных фотографий 44-летнего архиерея Игнатия Тарасова и его 46-летнего тезки из Армавирской епархии. На снимки обратил внимание недавно запрещенный в служении за критику московского протоиерея диакон Андрей Кураев. Как сообщает CredoPress, епископов в том числе обвиняли в пристрастии к алкоголю и нетрадиционной сексуальной ориентации.

Глава Костомукшской епархии назвал опубликованные материалы провокацией и нападками на Церковь. Он настаивал, что фотографии пикантного содержания — это монтаж, который распространяют его недоброжелатели, и даже пообещал обратиться в правоохранительные органы по этому поводу.