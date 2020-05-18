«Нам их по жребию надевать?» В Псковской области сотрудники «скорой» пожаловались на нехватку средств защиты

Сотрудники скорой помощи в Новосокольническом районе Псковской области обратились к губернатору Михаилу Ведерникову с жалобой на нехватку средств индивидуальной защиты: на станции остался один противочумный костюм и пять респираторов, передает «Север. Реалии».

По словам фельдшера Алисы Хохряковой, в распоряжении сотрудников «скорой» есть маски и один защитный экран. На вызовы к пациентам с пневмонией медики выезжают одноразовых халатах, которых осталось пять штук, а на вызовы к больным с подтвержденным коронавирусом — в защитных костюмах. Однако, как отметила собеседница издания, был случай, когда «скорая» выезжала на пневмонию, а в последствии у пациента выявляли коронавирус.

«Нам их по жребию надевать? Маски тоже экономим, хотя обязаны их менять каждые два часа. Без средств защиты медики рискуют заразиться сами и заразить других людей. Спецодежда также изношена, у кого-то один комплект, молодые фельдшера не обеспечены униформой, им приходится ее покупать за свой счет», — говорится в обращении медиков к губернатору.

Хохрякова также рассказала о состоянии помещений станции скорой помощи: в них течет крыша, в полах образовались дыры, много плесени. Помимо этого, она обратила внимание на отсутствие горячей воды и интернета. На запрос журналистов «Север.Реалии» в областном комитете по здравоохранению не ответили.

На сегодняшний день в Новосокольническом районе зарегистрировано 25 случаев заражения коронавирусом. Всего в Псковской области с начала эпидемии заболели 424 человека. Девять инфицированных скончались.