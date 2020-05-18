В Свердловской области не стали снимать ограничительные меры из-за вспышки коронавируса в «Красном и Белом»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил свой указ о частичном снятии ограничительных мер в регионе с 19 мая. Масочный режим, режим самоизоляция и запрет на работу для ряда предпринимателей продлены на неделю — до 25 числа. Причиной стало массовое заражение коронавирусом сотрудников склада компании «Красное и Белое», владеющей сетью одноименных алкомаркетов.

По словам губернатора, из 232 протестированных сотрудников инфекция была выявлена у 136. Госпитализированы 26 человек, остальных могут разместить во временном госпитале, который развернут в выставочном центре «Екатеринбург—ЭКСПО».

«Всего в организации работает 834 человека, у многих есть признаки ОРВИ, в ближайшее время анализы на коронавирус возьмут у каждого», — написал губернатор в своем инстаграме.

В то же время Евгений Куйвашев сделал и исключение, объявив о возобновлении работы медицинских учреждений: возобновляется плановый прием больных в муниципальных поликлиниках и больницах.

Вспышка коронавируса на складе «Красного и Белого» была зафиксирована еще в субботу. Тогда речь шла о 24 заболевших.

Ранее не снимать режим ограничений губернатору рекомендовал главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских. Он отмечал, что в регионе сохраняется высокая интенсивность распространения коронавируса, а резервов коечного фонда недостаточно.

К настоящему моменту в Свердловской области выявлен 2861 случай коронавируса. 773 человека выздоровели, шестеро пациентов умерли.