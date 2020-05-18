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№ 50 от 18 мая 2020

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В психоневрологическом интернате Петербурга коронавирусом заразились около 470 человек

Общество9

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С начала эпидемии в петербургском психоневрологическом интернате № 10 коронавирусом заразились около 470 человек, сообщили ТАСС в городском комитете по социальной политике.

Случаи заболевания были подтверждены у 411 проживающих и 56 сотрудников интерната. Из них 33 человека уже выздоровели. Первые случаи заражения обнаружили у проживающих, которые в марте вернулись после лечения из других учреждений. 

Сейчас психоневрологический интернат работает в режиме обсерватора. На его сайте указано, что с 10 апреля в учреждении введен карантин. Число смертельных случаев там «находится в пределах обычных показателей», заявили в пресс-службе комитета. За последнюю неделю новых случаев заражения в учреждении не зафиксировали.

Интернет рассчитан на 1020 мест, там помогают пожилым и инвалидам, страдающим хроническими психическими заболеваниями и нуждающимся в постоянном уходе. Всем постояльцам позволяют вернуться из других медучреждений только после отрицательного теста на COVID-19. 

Петербург занимает третье место среди российских регионов с наибольшим числом заражений коронавирусом. С начала эпидемии заболевание там подтвердилось у 10,8 тысяч человек, больше двух тысяч человек уже выздоровели, 90 пациентов скончались.

Теги:
kb, коронавирус, петербург

Бывшего главу мурманского Минздрава обвинили в мошенничестве. При обысках у него нашли 73 млн рублей

Общество580

Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье

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Бывшему главе Минздрава Мурманской области Валерию Перетрухину предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в региональном УМВД.

При обыске у него дома была обнаружена крупная сумма в различной валюте: по информации «Новой газеты», в пересчете на рубли речь идет о 73 миллионах. 

Полиция сообщает, что экс-министр был задержан, ему предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ и взята подписка о невыезде. 

Перетрухин возглавлял Минздрав Мурманской области с 2013 по март 2019 года. При нем больницы и поликлиники подверглись так называемой оптимизации. Сейчас он работает главврачом детской областной больницы. 

Теги:
мошенничество, минздрав, мурманск
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