Бывшего главу мурманского Минздрава обвинили в мошенничестве. При обысках у него нашли 73 млн рублей

Бывшему главе Минздрава Мурманской области Валерию Перетрухину предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в региональном УМВД.

При обыске у него дома была обнаружена крупная сумма в различной валюте: по информации «Новой газеты», в пересчете на рубли речь идет о 73 миллионах.

Полиция сообщает, что экс-министр был задержан, ему предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ и взята подписка о невыезде.

Перетрухин возглавлял Минздрав Мурманской области с 2013 по март 2019 года. При нем больницы и поликлиники подверглись так называемой оптимизации. Сейчас он работает главврачом детской областной больницы.