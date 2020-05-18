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№ 50 от 18 мая 2020Читать номер
Бывшего главу мурманского Минздрава обвинили в мошенничестве. При обысках у него нашли 73 млн рублей
Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье
Бывшему главе Минздрава Мурманской области Валерию Перетрухину предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в региональном УМВД.
При обыске у него дома была обнаружена крупная сумма в различной валюте: по информации «Новой газеты», в пересчете на рубли речь идет о 73 миллионах.
Полиция сообщает, что экс-министр был задержан, ему предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ и взята подписка о невыезде.
Перетрухин возглавлял Минздрав Мурманской области с 2013 по март 2019 года. При нем больницы и поликлиники подверглись так называемой оптимизации. Сейчас он работает главврачом детской областной больницы.
Теги:мошенничество, минздрав, мурманск
На жителя Курганской области завели дело о реабилитации нацизма за посты четырехлетней давности
Юлия БаталоваНовая газета
Управление Следственного комитета по Курганской области возбудило уголовное дело в отношении 20-летнего зауральца, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Молодому человеку вменяется размещение в социальной сети информационных материалов, реабилитирующих нацизм и одобряющих деятельность организации, сотрудничавшей с гитлеровской Германией. Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до трех лет.
В ведомстве заявили, что «по данным следствия, с 2016 по 2020 годы подозреваемый <…> на своей личной странице в социальной сети размещал материалы, реабилитирующие нацизм, содержащие пропаганду идеологии нацизма и национал-социализма, а также материалы, одобряющие деятельность организации "Русская освободительная армия", воевавшей во время Второй мировой войны на стороне нацистской Германии».
Незаконная информация была выявлена сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Курганской области во время проведения оперативно-розыскных мероприятий. Издание «Уральский меридиан» подчеркивает, что «органы правопорядка в течение четырех лет не замечали противозаконные публикации, осуществляя мониторинг сети интернет».