На жителя Курганской области завели дело о реабилитации нацизма за посты четырехлетней давности

Управление Следственного комитета по Курганской области возбудило уголовное дело в отношении 20-летнего зауральца, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Молодому человеку вменяется размещение в социальной сети информационных материалов, реабилитирующих нацизм и одобряющих деятельность организации, сотрудничавшей с гитлеровской Германией. Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до трех лет.

В ведомстве заявили, что «по данным следствия, с 2016 по 2020 годы подозреваемый <…> на своей личной странице в социальной сети размещал материалы, реабилитирующие нацизм, содержащие пропаганду идеологии нацизма и национал-социализма, а также материалы, одобряющие деятельность организации "Русская освободительная армия", воевавшей во время Второй мировой войны на стороне нацистской Германии».

Незаконная информация была выявлена сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Курганской области во время проведения оперативно-розыскных мероприятий. Издание «Уральский меридиан» подчеркивает, что «органы правопорядка в течение четырех лет не замечали противозаконные публикации, осуществляя мониторинг сети интернет».