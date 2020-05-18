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№ 50 от 18 мая 2020Читать номер
На жителя Курганской области завели дело о реабилитации нацизма за посты четырехлетней давности
Юлия БаталоваНовая газета
Управление Следственного комитета по Курганской области возбудило уголовное дело в отношении 20-летнего зауральца, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Молодому человеку вменяется размещение в социальной сети информационных материалов, реабилитирующих нацизм и одобряющих деятельность организации, сотрудничавшей с гитлеровской Германией. Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до трех лет.
В ведомстве заявили, что «по данным следствия, с 2016 по 2020 годы подозреваемый <…> на своей личной странице в социальной сети размещал материалы, реабилитирующие нацизм, содержащие пропаганду идеологии нацизма и национал-социализма, а также материалы, одобряющие деятельность организации "Русская освободительная армия", воевавшей во время Второй мировой войны на стороне нацистской Германии».
Незаконная информация была выявлена сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Курганской области во время проведения оперативно-розыскных мероприятий. Издание «Уральский меридиан» подчеркивает, что «органы правопорядка в течение четырех лет не замечали противозаконные публикации, осуществляя мониторинг сети интернет».
Путин поручил провести масштабную санобработку в Дагестане и построить там новый медицинский центр
Президент Владимир Путин поручил МЧС, Минобороны и Минздраву оказать дополнительную поддержку Дагестану в борьбе с коронавирусом. Как передает ТАСС, соответствующие указания глава государства дал во время совещания с руководством и представителями общественности региона.
Так, он поручил МЧС провести масштабную санитарную обработку общественных мест в республике. Путин уточнил, что особое внимание специалистам нужно уделить социальным учреждениям, больницам, поликлиникам и другим местам, связанным с посещением людей.
Одновременно с этим силы министерства обороны должны начать строительство нового медицинского центра. По прогнозам президента, медучреждение в будущем сможет принять около 200 пациентов. Как напомнил глава государства, министерство здравоохранения, в свою очередь, должно не только проработать план по выходу из трудной ситуации в Дагестане, но и обеспечить регион дополнительными тест-системами, лекарствами и оборудованием.
Сейчас в регионе сложилась сложная ситуация с распространением коронавируса: им заразились 3460 человек, а число летальных исходов, по официальным данным, достигло 29. По числу заболевших республика находится на пятом месте после Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Нижегородской области. Путин объяснил большое число умерших поведением жителей Дагестана, которые, по его мнению, не соблюдают режим самоизоляции и поздно обращаются к врачам за помощью. Положение усугубляется и тем, что охват тестированием на коронавирус в Дагестане, по данным Роспотребнадзора, вдвое меньше нормы.