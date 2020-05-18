Путин поручил провести масштабную санобработку в Дагестане и построить там новый медицинский центр 

Президент Владимир Путин поручил МЧС, Минобороны и Минздраву оказать дополнительную поддержку Дагестану в борьбе с коронавирусом. Как передает ТАСС, соответствующие указания глава государств дал во время совещания с руководством и представителями общественности региона.

Так, он поручл МЧС провести масштабную санитарную обработку общественных мест в республике. Путин уточнил, что особое внимание специалистам нужно уделить социальным учреждениям, больницам, поликлиникам и другим местам, связанным с посещением людей.

Одновременно с этим силы министерства обороны должны начать строительство нового медицинского центра. По прогнозам президента, медучреждение в будущем сможет принять около 200 пациентов. Как напомнил глава государства, министерство здравоохранения, в свою очередь, должно не только проработать план по выходу из трудной ситуации в Дагестане, но и обеспечить регион дополнительными тест-системами, лекарствами и оборудованием.

Сейчас в регионе сложилась сложная ситуация с распространением коронавируса: им заразились 3460 человек, а число летальных исходов достигло 29. По числу заболевших республика находится на пятом месте после Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Нижегородской области. Путин объяснил большое число умерших поведением жителей Дагестана, которые, по его мнению, не соблюдают режим самоизоляции и поздно обращаются к врачам за помощью. Положение усугубляется и тем, что охват тестированием на коронавирус в Дагестане, по данным Роспотребнадзора, вдвое меньше нормы.