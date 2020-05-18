Женщину, которая уже год не выходила на улицу из-за болезни, оштрафовали за отсутствие приложения «Социальный мониторинг»

Столичная прокуратура начала проверку сообщений о штрафе в 4 тысячи рублей, который получила жительница Москвы, уже год прикованная к кровати из-за инвалидности. Об этом ТАСС сообщили в московском надзорном ведомстве.

Профессор РУДН Ирина Карабулатова ранее опубликовала в своем фейсбуке видеообращение, в котором рассказала, что ее оштрафовали за отсутсвие приложения «Социальный мониторинг». Его обязаны установить все, кто заразился коронавирусом и должен соблюдать режим самоизоляции. Приложение передает данные о геолокации человека и сообщает, если тот вышел на улицу.

Карабулатова, которая является инвалидом I группы, приложение установить не смогла, так как ее телефон их не поддерживает. Она рассказала, что уже год не выходит из дома, так как у нее нарушено 90% двигательных функций. При этом диагноз «коронавирусная инфекция» у нее не подтвержден: врачи выявили у нее лишь ОРВИ, но все же выдали постановление о том, что она должна оставаться дома.

«Новая» направила запрос в департамент информационных технологий Москвы с просьбой прокомментировать ситуацию. В последнее время приложение «Социальный мониторинг» вызывало множество нареканий со стороны пользователей. Так, они жаловались на необоснованные штрафы и невозможность в нем зарегистрироваться с первого раза. Кроме того, стало известно, что паспортные данные оштрафованных за нарушение режима самоизоляции оказались в свободном доступе из-за уязвимости системы.