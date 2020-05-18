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№ 50 от 18 мая 2020

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Власти Китая пообещали выделить 2 млрд долларов пострадавшим от коронавируса странам

Политика7

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В ближайшие два года Китай выделит пострадавшим от коронавируса странам помощь в размере 2 миллиардов долларов. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на открытии ассамблеи Всемирной организации здравоохранения.

По его словам, такую поддержку получат прежде всего развивающиеся страны. Эти средства пойдут на помощь в борьбе с коронавирусом и на социально-экономическое развитие в пострадавших государствах. Си Цзиньпин пообещал, что вместе с ООН китайские власти организуют на территории страны резервные центры для обеспечения поставок противоэпидимических средств в нуждающиеся государства. 

Китайский лидер уверен, что международное сотрудничество может стать самым мощным оружием против инфекции. Он подчеркнул необходимость оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения и предложил приложить усилия к развитию глобальной системы управления в этой сфере.

Си Цзиньпин также призвал к работе над совершенствованием глобального реагирования на пандемию после победы над коронавирусом. Он считает важным обобщить опыт разных стран и заполнить пробелы после того, как ситуация с коронавирусом будет взята под контроль во всем мире. 

Вспышка нового типа коронавируса началась в китайском городе Ухань провинции Хубэй в конце декабря. Источником инфекции предположительно могли стать дикие животные, которые продавались на городском рынке морепродуктов. На сегодняшний день коронавирус в мире был подтвержден больше чем у 4,7 млн человек. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, лидером по числу заболевших остаются США, далее идут Россия и Великобритания. В Китае эпидемия уже пошла на спад.

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