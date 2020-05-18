В правительстве решили создать авиакомпанию c российскими самолетами на базе Red Wings

Авиакомпанию с преимущественно российскими самолетами создадут на базе Red Wings, с 2016 года принадлежащей «Ростеху» через Объединенную авиастроительную корпорацию. Как рассказал вице-премьер Юрий Борисов, она закупит 60 ближнемагистральных лайнеров Sukhoi Superjet 100.

«Сегодня на базе компании Red Wings, которая принадлежит Ростеху, будет создана компания, где будет создан акцент на использование именно отечественной авиатехники. До 2024 года эта компания должна приобрести до 60 самолетов SSJ-100 и 16 самолетов МС-21», — заявил Борисов в эфире «России-1».

Поручение создать авиакомпанию для перевозок на Дальнем Востоке и в труднодоступных районах дал в январе президент Владимир Путин. «Ростех» выступал против покупки для этого у «Аэрофлота» ее дальневосточной дочки «Авроры» (лидера по перевозкам в регионе) и решил создать авиакомпанию, эксплуатирующую только российскую технику.

На прошлой неделе «Ведомости» оценивали именно в 60 машин разной готовности невостребованный парк SSJ-100 в распоряжении ОАК. Из них 22 самолета уже полностью готовы к эксплуатации и сейчас стоят на хранении, поскольку авиакомпании для которых они строились, в дальнейшем отказались их забирать. В 2016 году свои самолеты вернула и сама Red Wings из-за убытков при эксплуатации.

Cпрос на самолеты снижается, поскольку производитель не наладил поставки запчастей, и при поломках SSJ-100 «слишком долго простаивают», отмечали «Ведомости». Новый авиаперевозчик будет обладать рядом преференций, в том числе субсидированием лизинговых платежей, эксплуатации летного часа, а также стоимости билетов на Дальний Восток. На его базе также отработают «эталонную» модель сервиса и ремонта, чтобы, как отметил Юрий Борисов, «не было больше нареканий, что российские самолеты уступают западным».