Правозащитный центр Всемирного русского народного собора потребовал от Генпрокуратуры и Следственного комитета начать расследование причин возникновения коронавируса. Текст обращения опубликован пресс-службой международной организации.

«Просим провести прокурорскую проверку с последующим объективным расследованием обстоятельств, приведших к возникновению и распространению [...] пандемии вируса COVID-19 во всем мире и России, в том числе повлекших как вред здоровью, так и смерть граждан», — говорится в заявлении представителей центра.

Во Всемирном русском народном соборе опасаются, что новый вирус мог быть создан намеренно. Там также рекомендовали правоохранительным органам обратить внимание на производство вакцины от коронавируса, которое может привести к неоднозначным последствиям.

Кроме того, сомнения у представителей собора вызывает и возможное появление банка генетической информации отдельных этносов, который якобы будет создан во время производства вакцины. По их мнению, это может привести к созданию «этнос-точного» этническо-генетического биологического оружия, если эти данные попадут в руки злоумышленников.

На фоне распространения коронавирусной инфекции в сети появились многочисленные конспирологические теории ее возникновения. Так, например, высказывались предположения о том, что COVID-19 был создан искусственно для сокращения численности населения планеты и последующей вакцинации ее жителей для получения контроля за ними.

Международной общественной организации «Всемирный русский народный собор», которую возглавляет патриарх Кирилл, в 2005 году был предоставлен специальный консультативный статус при ООН.