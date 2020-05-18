Мишустин объявил о готовности 27 регионов к постепенному смягчению ограничений

В России 27 регионов уже готовы к постепенному смягчению ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время заседания, посвященного теме борьбы с распространением инфекции.

Глава правительства объяснил, что в этих регионах показатели распространения инфекции в последние несколько дней не превышают единицу. Также там остаются свободными больше 50% коечного фонда в коронавирусных медучреждениях.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции у нас в стране остается непростой, но все же можно констатировать, что рост заболеваемости удалось остановить. По самым осторожным оценкам, динамика позитивная», — цитирует Мишустина РИА Новости.

Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, отметила, что за последнюю неделю в России темп прироста новых случаев заражения снизился на 23,4%, в Москве и Подмосковье — на 42,6%. При этом, по ее словам, за пределами московского региона темпы прироста в российских субъектах в целом увеличились на 8,1%.

Голикова заявила, что в среднем коэффициент распространения коронавируса в стране на сегодня составляет 0,9: в 43 регионах он выше единицы, в 23 субъектах — меньше, еще в 19 регионах коэффициент равен единице. Между тем вице-премьер напомнила, что для оценки ситуации по коронавирусу это не единственный показатель.

На прошлой неделе Голикова сообщала, что к поэтапному снятию ограничений готовы 11 регионов. Помимо коэффициента распространения вируса и количества свободных коек, при принятии решений об ослаблении ограничений власти руководствуются числом тестов: тестирование ежедневно должно охватывать не менее 70 человек на 100 тысяч населения.