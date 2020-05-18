Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

18 мая 19:00

Протестное искусство: новая мода или новая реальность? Стрим с Евгенией Некрасовой

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 50 от 18 мая 2020

Читать номер

Пермские больницы ограничили в тестах на COVID-19

Общество574

Александра Семеноваспециально для «Новой»

574
 

Пермский Минздрав на прошлой неделе ограничил больницы региона в тестах на COVID-19. Временные лимиты позволяют провести каждому медучреждению только определенное число обследований на коронавирус в день: 5, 10, 12 или 15.

В пресс-службе регионального министерства здравоохранения «Новой газете» пояснили, что эти ограничения связаны с ожиданием поступления новой партии тестов.

«У нас до 13 мая брали мазки у всех вновь поступивших пациентов. С 13-го перестали брать. Всего 10 мазков на день предусмотрено. Мазки брать только с разрешения заведующих — распоряжение по больнице. В результате сейчас берем мазок у пациента, когда уже все совершенно очевидно», — рассказал «Новой газете» врач-реаниматолог одной из больниц Перми.

При этом с 13 мая число ежедневно выявляемых вновь зараженных COVID-19 в Пермском крае резко возрасло и держится на уровне порядка 50 человек в день, до 13 мая прирост зараженных составлял 10-20 человек в день. Общее число с подтвержденным коронавирусом в регионе — 1079, в том числе, медики 19-ти учреждений. 527 человек выздоровели, 29 умерли.

Теги:
коронавирус, тестирование на COVID, врачи, пермский край, пермь

Мишустин объявил о готовности 27 регионов к постепенному смягчению ограничений

Общество403

403
 

В России 27 регионов уже готовы к постепенному смягчению ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время заседания, посвященного теме борьбы с распространением инфекции.

Глава правительства объяснил, что в этих регионах показатели распространения инфекции в последние несколько дней не превышают единицу. Также там остаются свободными больше 50% коечного фонда в коронавирусных медучреждениях.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции у нас в стране остается непростой, но все же можно констатировать, что рост заболеваемости удалось остановить. По самым осторожным оценкам, динамика позитивная», — цитирует Мишустина РИА Новости. 

Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, отметила, что за последнюю неделю в России темп прироста новых случаев заражения снизился на 23,4%, в Москве и Подмосковье — на 42,6%. При этом, по ее словам, за пределами московского региона темпы прироста в российских субъектах в целом увеличились на 8,1%.

Голикова заявила, что в среднем коэффициент распространения коронавируса в стране на сегодня составляет 0,9: в 43 регионах он выше единицы, в 23 субъектах — меньше, еще в 19 регионах коэффициент равен единице. Между тем вице-премьер напомнила, что для оценки ситуации по коронавирусу это не единственный показатель.

На прошлой неделе Голикова сообщала, что к поэтапному снятию ограничений готовы 11 регионов. Помимо коэффициента распространения вируса и количества свободных коек, при принятии решений об ослаблении ограничений власти руководствуются числом тестов: тестирование ежедневно должно охватывать не менее 70 человек на 100 тысяч населения.

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
kb, снятие ограничений, коронавирус, мишустин
Больше интересного в вашей ленте
Во Франции осушили канал, на дне которого обнаружили целую кучу находок. Показываю, что нашли
Вы будете видеть меньше такого
Прогноз погоды: синоптики предупредили о тяжёлом лете 2020
Вы будете видеть меньше такого
Никогда себе не куплю. Автомеханик со стажем 25 лет рассказал про 4 проблемных автомобиля
Вы будете видеть меньше такого
Когда и почему Литва стала называться Беларусью
Вы будете видеть меньше такого
Инструкция по выживанию: средний класс может забыть об отдыхе за границей
Вы будете видеть меньше такого
Бренд «Москвич» зарегистрировала компания Renault — французы могут вернуть легенду?
Вы будете видеть меньше такого
Список конфет, которые не стоит покупать из-за состава
Вы будете видеть меньше такого
Как соединить (нарастить) между собой одинаковую по диаметру профильную трубу без сварки
Вы будете видеть меньше такого
3 вещи в квартире, которые выдают недостатки человека, проживающего в ней.Я проверила свою квартиру.
Вы будете видеть меньше такого
Тест: Знаешь ли ты молодежный сленг в СССР
Вы будете видеть меньше такого
Полпред Цуканов поставил точку в споре о снятии карантина в Свердловской области
Вы будете видеть меньше такого
Когда уже можно посадить помидоры в грунт? Запомните одну верную примету
Вы будете видеть меньше такого
Экскаватор, работающий в угольном карьере, вскрыл пласт глины, в котором оказались корабли возрастом 7000 лет
Вы будете видеть меньше такого
10 лучших фильмов от Netflix, которые надо обязательно посмотреть
Вы будете видеть меньше такого
В немецком зоопарке усыпили самую толстую рысь, над которой смеялись в Сети
Вы будете видеть меньше такого
Вычисляем коренных петербуржцев: всего 7 слов
Вы будете видеть меньше такого
Стильные стрижки для деловых женщин — для тех, кто хочет авторитетно выглядеть
Вы будете видеть меньше такого
Как быстро удалить краску с металла и дерева: 5 эффективных способов
Вы будете видеть меньше такого
Квителашвили тремя словами охарактеризовал Тутберидзе
Вы будете видеть меньше такого
Так ли крут Сигал на самом деле: как 60-летний дзюдоист придушил актера
Вы будете видеть меньше такого
Больше
интересного
в Дзене
Перейти в ленту
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera