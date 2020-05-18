Пермские больницы ограничили в тестах на COVID-19

Пермский Минздрав на прошлой неделе ограничил больницы региона в тестах на COVID-19. Временные лимиты позволяют провести каждому медучреждению только определенное число обследований на коронавирус в день: 5, 10, 12 или 15.

В пресс-службе регионального министерства здравоохранения «Новой газете» пояснили, что эти ограничения связаны с ожиданием поступления новой партии тестов.

«У нас до 13 мая брали мазки у всех вновь поступивших пациентов. С 13-го перестали брать. Всего 10 мазков на день предусмотрено. Мазки брать только с разрешения заведующих — распоряжение по больнице. В результате сейчас берем мазок у пациента, когда уже все совершенно очевидно», — рассказал «Новой газете» врач-реаниматолог одной из больниц Перми.

При этом с 13 мая число ежедневно выявляемых вновь зараженных COVID-19 в Пермском крае резко возрасло и держится на уровне порядка 50 человек в день, до 13 мая прирост зараженных составлял 10-20 человек в день. Общее число с подтвержденным коронавирусом в регионе — 1079, в том числе, медики 19-ти учреждений. 527 человек выздоровели, 29 умерли.