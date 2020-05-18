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№ 50 от 18 мая 2020Читать номер
Пермские больницы ограничили в тестах на COVID-19
Александра Семеноваспециально для «Новой»
Пермский Минздрав на прошлой неделе ограничил больницы региона в тестах на COVID-19. Временные лимиты позволяют провести каждому медучреждению только определенное число обследований на коронавирус в день: 5, 10, 12 или 15.
В пресс-службе регионального министерства здравоохранения «Новой газете» пояснили, что эти ограничения связаны с ожиданием поступления новой партии тестов.
«У нас до 13 мая брали мазки у всех вновь поступивших пациентов. С 13-го перестали брать. Всего 10 мазков на день предусмотрено. Мазки брать только с разрешения заведующих — распоряжение по больнице. В результате сейчас берем мазок у пациента, когда уже все совершенно очевидно», — рассказал «Новой газете» врач-реаниматолог одной из больниц Перми.
При этом с 13 мая число ежедневно выявляемых вновь зараженных COVID-19 в Пермском крае резко возрасло и держится на уровне порядка 50 человек в день, до 13 мая прирост зараженных составлял 10-20 человек в день. Общее число с подтвержденным коронавирусом в регионе — 1079, в том числе, медики 19-ти учреждений. 527 человек выздоровели, 29 умерли.
Теги:коронавирус, тестирование на COVID, врачи, пермский край, пермь
Мишустин объявил о готовности 27 регионов к постепенному смягчению ограничений
В России 27 регионов уже готовы к постепенному смягчению ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время заседания, посвященного теме борьбы с распространением инфекции.
Глава правительства объяснил, что в этих регионах показатели распространения инфекции в последние несколько дней не превышают единицу. Также там остаются свободными больше 50% коечного фонда в коронавирусных медучреждениях.
«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции у нас в стране остается непростой, но все же можно констатировать, что рост заболеваемости удалось остановить. По самым осторожным оценкам, динамика позитивная», — цитирует Мишустина РИА Новости.
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, отметила, что за последнюю неделю в России темп прироста новых случаев заражения снизился на 23,4%, в Москве и Подмосковье — на 42,6%. При этом, по ее словам, за пределами московского региона темпы прироста в российских субъектах в целом увеличились на 8,1%.
Голикова заявила, что в среднем коэффициент распространения коронавируса в стране на сегодня составляет 0,9: в 43 регионах он выше единицы, в 23 субъектах — меньше, еще в 19 регионах коэффициент равен единице. Между тем вице-премьер напомнила, что для оценки ситуации по коронавирусу это не единственный показатель.
На прошлой неделе Голикова сообщала, что к поэтапному снятию ограничений готовы 11 регионов. Помимо коэффициента распространения вируса и количества свободных коек, при принятии решений об ослаблении ограничений власти руководствуются числом тестов: тестирование ежедневно должно охватывать не менее 70 человек на 100 тысяч населения.
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