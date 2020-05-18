СК попросил разрешения возбудить дело против судьи из Новосибирска, предупредившей губернатора об обыске

Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) разрешить возбудить уголовное дело против бывшей председательницы Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной, которая предупредила губернатора о предстоящем обыске. Это следует из проекта повестки заседания коллегии, на котором в конце месяца рассмотрят ходатайство главы СК.

Привлечь судью к ответсвенности планируют по статье о превышении полномочий (ч.2 ст. 286 УК). По данным издания «Тайга.Инфо», дело может быть связано с событиями двухлетней давности, когда Шатовкина узнала о проведении обыска в управлении по обеспечению деятельности мировых судей. Ходатайство следователя судья переслала исполняющему обязанности губернатора области. Таким образом, подозреваемым по делу удалось скрыть некоторые доказательства своей вины.

Прошлым летом Совет судей России попросил коллегию привлечь Шатовкину к дисциплинарной ответственности, однако ВККС не стала лишать ее судейских полномочий.

Всего Следственный комитет попросил разрешения возбудить дела в отношении семи судей. Из них двое — в том числе, и Шатовкина, пока что продолжают занимать свои должности. Второго из них — мирового судью из Подмосковья Станислава Крупина — правоохранители хотят привлечь к ответственности за разбой.