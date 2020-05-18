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№ 50 от 18 мая 2020

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СК попросил разрешения возбудить дело против судьи из Новосибирска, предупредившей губернатора об обыске

Общество1 617

1 617
 

Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) разрешить возбудить уголовное дело против бывшей председательницы Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной, которая предупредила губернатора о предстоящем обыске. Это следует из проекта повестки заседания коллегии, на котором в конце месяца рассмотрят ходатайство главы СК.

Привлечь судью к ответсвенности планируют по статье о превышении полномочий (ч.2 ст. 286 УК). По данным издания «Тайга.Инфо», дело может быть связано с событиями двухлетней давности, когда Шатовкина узнала о проведении обыска в управлении по обеспечению деятельности мировых судей. Ходатайство следователя судья переслала исполняющему обязанности губернатора области. Таким образом, подозреваемым по делу удалось скрыть некоторые доказательства своей вины.

Прошлым летом Совет судей России попросил коллегию привлечь Шатовкину к дисциплинарной ответственности, однако ВККС не стала лишать ее судейских полномочий.

Всего Следственный комитет попросил разрешения возбудить дела в отношении семи судей. Из них двое — в том числе, и Шатовкина, пока что продолжают занимать свои должности. Второго из них — мирового судью из Подмосковья Станислава Крупина — правоохранители хотят привлечь к ответственности за разбой.

Теги:
sn, новосибирск, уголовное дело, судьи

Бюджет Москвы в 2020 году недополучит около 600 млрд рублей из-за ограничений по коронавирусу

Экономика966

966
 

Из-за ограничительных мер, введенных в связи с эпидемией коронавируса, доходы московского бюджета за первые четыре месяца 2020 года снизились на 7,6%, тогда как власти закладывали в проект бюджета рост на 8%. Об этом «Ведомостям» сообщил заммэра столицы по экономической политике Владимир Ефимов.

С января по апрель городской бюджет недополучил 16% доходов от плана, или 140 млрд рублей. По оценкам московских властей, к концу года сумма может увеличиться до 600 млрд рублей. Ефремов уточил, что две трети из этой суммы придется на недополученный налог на прибыль, а пятая часть — на НДФЛ.

В частности, поступления по налогу на имущество организаций снизились на 16%, по земельному налогу — на 11%, по торговому сбору — на 23%. Неналоговые доходы московского бюджета снизились почти на 20% по сравнению с четырьмя месяцами 2019 года. По словам заммэра, снижение доходов бюджета отчасти связано с налоговыми льготами, предоставленными бизнесу в рамках объявленных мер поддержки.

Заммэра Москвы считает, что столица находится только в начале кризиса. Между тем Ефремов отметил, что экономика Москвы по сравнению с многими другими регионами «чувствует себя лучше». Власти связывают это с ее диверсифицированной структурой и большим потребительским спросом. Несмотря на это, как передают «Ведомости», нельзя ожидать мгновенного восстановления городской экономики, так как снижение спроса продолжит влиять на падение деловой активности и сокращение налоговых платежей.

Кроме того, из-за коронавируса московские власти приостановили проекты на сумму 350 млрд рублей. По словам Ефремова, к ним относятся программы благоустройства, а также проекты культурно-массовых, спортивных, деловых и праздничных мероприятий. 

Теги:
бюджет, kb, экономика, коронавирус, москва
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