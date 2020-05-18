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№ 50 от 18 мая 2020

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На Камчатке приговорили к условному сроку мужчину, который во время московских протестов требовал сжигать росгвардейцев

Общество3

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Суд Петропавловска-Камчатского в марте приговорил к 2 годам условного срока местного жителя по делу о призывах к экстремизму в интернете. Краевой суд 6 мая оставил решение в силе, сократив на год испытательный срок до двух лет, рассказали Интерфаксу в местном управлении ФСБ.

В июле прошлого года, когда в Москве шли протесты из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в городскую думу, мужчина «разместил в интернете призывы к совершению убийств сотрудников Росгвардии». Он требовал сжигать их, уточняет агентство.

Имя подсудимого в судебных материалах было скрыто, других подробностей о его посте в ведомстве не привели. При этом пресс-служба камчатского УФСБ отметила, что мужчина был ранее судим — в том числе, за убийство и сексуальное насилие над несовершеннолетним.

Прошлой осенью за твит о росгвардейцах приговорили к пяти годам колонии финансового менеджера из Подмосковья Владислава Синицу. Комментируя кадры жестких задержаний в ходе летних протестов, он допускал, что это может вызвать ответное насилие по отношению к самим силовикам и членам их семей: «Ребенок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы. Вместо ребенка по почте приходит компакт-диск со снафф-видео».

Теги:
росгвардия, призыв, соцсети, московские протесты, петропавловск-камчатский, камчатка, va
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