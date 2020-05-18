Пятерых полицейских из Нижнекамска приговорили к срокам до 11 лет за пытки задержанных

В Республике Татарстан суд города Нижнекамска вынес обвинительный приговор по делу пятерых полицейских уголовного розыска, под пытками требовавших от задержанного признать вину в краже магнитолы. Вскоре после этого пострадавший покончил с собой, а правоохранительные органы начали расследование и других избиений в отделении.

22-летнего жителя Нижнекамска Ильназа Пиркина задержали в октябре 2017 года. Перед самоубийством он рассказывал в снятом на мобильный телефон видеообращении, что, требуя признательных показаний в 47 автомобильных кражах, которые он не совершал, оперативники избивали его ногами и руками, вывозили в лес, а также надевали на голову противогаз и перекрывали доступ воздуха.

После того как самоубийство Пиркина привлекло общественное внимание полицейские избили владельца магнитолы Николая Удирякова и его друга Тимофеева, которые сообщили в полицию о краже. От мужчин требовали взять на себя вину в суициде Пиркина, а в случае отказа предлагали им покончить с собой «как Пиркин».

Нижнекамским оперативникам угрозыска также вменили еще один эпизод о пытках над задержанным: в ноябре 2016 года, принуждая местного жителя Ильдара Камалеева признаться в нанесении побоев мужчине, полицейские били его руками и ногами, в том числе по голове и почкам, а также надевали на голову черный полиэтиленовый пакет.

Как сообщили «Новой» в правозащитной организации «Зона права», представлявшей интересы потерпевших, участвовавших в задержании и избиении Пиркина оперуполномоченных Гаделя Рахимова, Игоря Филинова и Наиля Миндубаева приговорили к 11 годам, 7 годам 3 месяцам и 6 годам 3 месяцам в колонии строгого режима соответственно.

Начальника отделения по борьбе с групповой преступностью Рината Ахметшина, который вместе с оперативником Михаилом Логачевым избивал Удирякова, Тимофеева и Камалеева, приговорили к 9 годам колонии общего режима; Логачева — к 8 годам общего режима. Также участвовавший в избиении Камелеева стажер на должность оперативника Ильнар Гарипов остается в розыске; дело против него выделено в отдельное производство.