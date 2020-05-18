Паспортные данные нарушителей самоизоляции оказались в свободном доступе из-за уязвимости системы 

Персональные данные жителей Москвы, которые получили штраф за нарушение режима самоизоляции, оказались доступны на сайтах для его оплаты. Увидеть их может каждый, кто методом подбора введет уникальный номер начисления, сообщает «Коммерсант».

На сайтах для оплаты штрафов эти данные не защищены специальными средствами: вводить уникальный идентификатор начислений (УИН) штрафа можно неограниченное число раз, доказывать, что ты не робот, система тоже не требует. Кроме того, открывающиеся по номеру начислений паспортные данные опубликованы целиком, тогда как безопаснее их выкладывать, скрыв несколько цифр.

Эксперты издания в области информационной безопасности отмечают, что подобная уязвимость позволяет программам в автоматизированном режиме быстро подбирать цифровые сочетания УИН, который состоит из 20 или 25 цифр. Для человека эта задача довольно трудоемкая, но машина обрабатывает комбинации быстрее.

В пресс-службе департамента информационных технологий Москвы порекомендовали гражданам, нарушившим режим, просто не выкладывать в сети фотографии постановлений, где виден уникальный идентификатор начислений, и не передавать его третьим лицам. Там также напомнили, что проверка начислений по УИН на сайтах для оплаты идет через Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах Федерального казначейства.

Речь идет о штрафах, которые в случае предписанного режима самоизоляции получают жители столицы, лечащиеся от коронавируса на дому. Если они выходят на улицу, специальное приложение «Социальный мониторинг» передает сигнал об их геолокации. По последним данным, в Москве было выписано около 35 тысяч подобных штрафов. Система «Социальный мониторинг» вызвала многочисленные нарекания пользователей, которые жаловались на невозможность регистрации и необоснованные штрафы.