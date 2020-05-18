К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

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№ 50 от 18 мая 2020

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Число новых заболевших коронавирусом впервые с конца апреля оказалось меньше 9 тысяч

Общество1

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В России за сутки выявили 8926 заболевших коронавирусом, сообщили в оперативном штабе правительства. Прирост заразившихся впервые с 30 апреля опустился ниже 9 тысяч новых случаев.

Всего по стране число заболевших достигло 290 тысяч человек.

Дополняется

Минобороны перебросило военных на север Красноярского края из-за вспышки COVID-19 на золоторудном месторождении

Общество774

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В Красноярск прибыли первые самолеты Минобороны с военными, медиками и спецтехникой для создания полевого госпиталя у поселка Еруда на севере региона, сообщили в министерстве. Там на крупнейшем золотодобывающем предприятии страны — Олимпиадинском ГОКе — коронавирусом заразились уже порядка 350 рабочих.

Самолеты с техникой прибыли из подмосковных аэродромов Кубинка и Чкаловский. В Северо-Енисейский район также доставят личный состав отдельных соединений материально-технического обеспечения, дислоцированных в Кузбассе, и полка РХБ защиты Центрального военного округа из Алтайского края.

Вспышку коронавируса на предприятии золотодобывающей корпорации «Полюс», принадлежащей сыну сенатора Сулеймана Керимова Саиду, обнаружили в начале мая. Из-за этого въезд на предприятие закрыли, а в вахтовом поселке ввели жесткий карантин. Само предприятие продолжает работу.

Местный Роспотребнадзор с 17 мая перестал сообщать данные по числу заболевших до окончания эпидрасследования. Из-за вспышки на ГОКе власти Красноярского края отложили снятие ограничений в регионе до июня. Заражение нашли и на месторождении «Полюса» у города Бодайбо в Иркутской области. 15 мая там сообщалось о восьми заболевших — один из них умер.

Теги:
коронавирус, золотодобыча, минобороны, красноярский край, va
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