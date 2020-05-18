К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

В Красноярск прибыли первые самолеты Минобороны с военными, медиками и спецтехникой для создания полевого госпиталя у поселка Еруда на севере региона, сообщили в министерстве. Там на крупнейшем золотодобывающем предприятии страны — Олимпиадинском ГОКе — коронавирусом заразились уже порядка 350 рабочих.

Самолеты с техникой прибыли из подмосковных аэродромов Кубинка и Чкаловский. В Северо-Енисейский район также доставят личный состав отдельных соединений материально-технического обеспечения, дислоцированных в Кузбассе, и полка РХБ защиты Центрального военного округа из Алтайского края.

Вспышку коронавируса на предприятии золотодобывающей корпорации «Полюс», принадлежащей сыну сенатора Сулеймана Керимова Саиду, обнаружили в начале мая. Из-за этого въезд на предприятие закрыли, а в вахтовом поселке ввели жесткий карантин. Само предприятие продолжает работу.

Местный Роспотребнадзор с 17 мая перестал сообщать данные по числу заболевших до окончания эпидрасследования. Из-за вспышки на ГОКе власти Красноярского края отложили снятие ограничений в регионе до июня. Заражение нашли и на месторождении «Полюса» у города Бодайбо в Иркутской области. 15 мая там сообщалось о восьми заболевших — один из них умер.