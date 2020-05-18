Бывшего нижегородского депутата заподозрили в попытке продажи старых аппаратов ИВЛ

Бывшего депутата Нижегородской гордумы от «Справедливой России» Валерия Гельжинеса заподозрили в попытке продажи просроченных аппаратов ИВЛ. С материалами расследования ознакомился «Коммерсант».

По версии следствия, на одном из специализированных форумов Гельжинес познакомился с неким Игорем Бортниковым, раннее судимым за грабеж, и решил с ним заниматься продажей просроченного оборудования. Самый старый аппарат был произведен в 1996 году, остальные – в 1998-2000-х. Их стоимость, по информации «Коммерсанта», составила около 5 тысяч рублей, Бортников и Гельжинес же предлагали один комплект медтехники за 700 тысяч рублей.

Первую партию из 286 приборов доставили на пустующий склад гжельского завода «Электроизолятор» в Раменском районе Подмосковья, но реализовать аппараты Бортникову и Гельжинесу не удалось. 24 апреля на склад под видом покупателя приехал оперативник. В ходе беседы продавцы пообещали ему за 2 тысячи рублей оформить всю разрешительную документацию, после чего их и задержали.

Бортникова обвинили в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК) и арестовали, Гельжинес проходит по делу в качестве подозреваемого. Его адвокат Владимир Жеребенков считает претензии необоснованными, так как аппараты ИВЛ находятся в рабочем состоянии.

В конце апреля официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила ТАСС, что в Костромской и Свердловской областях изъяли около 1500 просроченных аппаратов ИВЛ. Сбывать аппараты планировалось в Раменском районе, по делу о мошенничестве задержали семь человек.

В апреле возбудили дело о сбыте аппаратов ИВЛ с истекшим сроком годности в одну из больниц Владимира, где лечатся пациенты с коронавирусом. Депутат Госдумы Григорий Аникеев сказал, что оборудование закупал его фонд, сам он не знал, что оно было просроченным.