К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Власти США направили в Россию аппараты искусственной вентиляции легких и тесты для выявления коронавируса. Об этом в интервью Washington Examiner рассказал глава Госдепартамента Майк Помпео.

По его словам, аппараты и тесты уже находятся в пути. Сколько именно оборудования и тест-систем власти США решили отправить в Россию, Помпео не уточнил. «Мы рады, что можем попытаться помочь им (российским властям — ред.) в борьбе с этим вирусом», — сказал он.

Президент США Дональд Трамп 7 мая рассказал, что российский лидер Владимир Путин согласился принять аппараты ИВЛ. До этого Россия направила свое оборудование в Соединенные Штаты. Среди него были аппараты «Авента-М», произведенные на Уральском приборостроительном заводе. Позже подобное оборудование загорелось в Москве и Петербурге. США рассказали, что в медучреждениях эти аппараты ИВЛ не использовали.