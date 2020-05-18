К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

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№ 50 от 18 мая 2020

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США отправили в Россию тест-системы на коронавирус и аппараты ИВЛ

Общество15

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Власти США направили в Россию аппараты искусственной вентиляции легких и тесты для выявления коронавируса. Об этом в интервью Washington Examiner рассказал глава Госдепартамента Майк Помпео.

По его словам, аппараты и тесты уже находятся в пути. Сколько именно оборудования и тест-систем власти США решили отправить в Россию, Помпео не уточнил. «Мы рады, что можем попытаться помочь им (российским властям — ред.) в борьбе с этим вирусом», — сказал он. 

Президент США Дональд Трамп 7 мая рассказал, что российский лидер Владимир Путин согласился принять аппараты ИВЛ. До этого Россия направила свое оборудование в Соединенные Штаты. Среди него были аппараты «Авента-М», произведенные на Уральском приборостроительном заводе. Позже подобное оборудование загорелось в Москве и Петербурге. США рассказали, что в медучреждениях эти аппараты ИВЛ не использовали. 

Теги:
em, коронавирус, россия, сша

В Подмосковье заразились две тысячи медиков, работающих с коронавирусными пациентами

Общество490

490
 

В Московской области коронавирусом заразились почти 2 тысячи из всех 22,5 тысячи медиков, работающих с ковидными пациентами. Не менее 16 из них умерли, рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова в интервью газете «Коммерсант».

«У нас заболели 9% медиков — это почти 2 тыс. человек, — привела данные Стригункова. — Если говорить по правилам проверки данных, сколько у нас заболело или погибло медиков, то у нас 16 человек погибло именно от ковида и пневмонии».

Подмосковье остается вторым после Москвы регионом по числу выявленных случаев (27 тысяч пациентов). «К майским праздникам мы выявляли в среднем 850 человек с инфекцией в сутки. Но после, к 10 мая, произошел рост, 1–1,1 тысячи», — отметила министр. Однако с 13 мая прирост не поднимался выше тысячи случаев.

Статистику по числу заболевших медиков федеральный Минздрав не публиковал. В Петербурге на врачей и медработников приходится почти каждое шестое заражение (1,5 тысячи из 10 тысячи случаев). Власти Дагестана, который замыкает пятерку по числу заразившихся, говорили о смерти 40 медиков. В списке погибших, которое ведет врачебное сообщество, к настоящему моменту уже 222 имени.

Теги:
Подмосковье , московская область, врачи, коронавирус, va
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