К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

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№ 50 от 18 мая 2020Читать номер
В Подмосковье заразились две тысячи медиков, работающие с коронавирусными пациентами
В Московской области коронавирусом заразились почти 2 тысячи из всех 22,5 тысячи медиков, работающих с ковидными пациентами. Не менее 16 из них умерли, рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова в интервью газете «Коммерсант».
«У нас заболели 9% медиков — это почти 2 тыс. человек, — привела данные Стригункова. — Если говорить по правилам проверки данных, сколько у нас заболело или погибло медиков, то у нас 16 человек погибло именно от ковида и пневмонии».
Подмосковье остается вторым после Москвы регионом по числу выявленных случаев (27 тысяч пациентов). «К майским праздникам мы выявляли в среднем 850 человек с инфекцией в сутки. Но после, к 10 мая, произошел рост, 1–1,1 тысячи», — отметила министр. Однако с 13 мая прирост не поднимался выше тысячи случаев.
Статистику по числу заболевших медиков федеральный Минздрав не публиковал. В Петербурге на врачей и медработников приходится почти каждое шестое заражение (1,5 тысячи из 10 тысячи случаев). Власти Дагестана, который замыкает пятерку по числу заразившихся, говорили о смерти 40 медиков. В списке погибших, которое ведет врачебное сообщество, к настоящему моменту уже 222 имени.
Теги:Подмосковье , московская область, врачи, коронавирус, va
Московские власти приостановили финансирование проектов по благоустройству города
Из-за эпидемии коронавируса власти Москвы приостановили финансирование благоустройства города. Об этом сообщил «Ведомостям» заммэра по экономике Владимир Ефимов.
Продолжается финансирование лишь первоочередных инвестиционных проектов. Заммэра Москвы по ЖКХ Петр Бирюков уточнил, что строительно-монтажные работы законсервированы, конкурсы тоже находятся в стадии ожидания.
Стоимость приостановленных проектов — 350 млрд рублей. Это культурно-массовые, спортивные, деловые и праздничные мероприятия, ремонт дорог и городских объектов. Сокращены расходы также на приобретение транспорта и ремонт трамвайных путей, указал Ефимов.
Часть сэкономленных средств (26,5 млрд рублей) власти используют для первоочередных мер: в том числе на перепрофилирование медучреждений для зараженных коронавирусом, а также закупку дезинфицирующих средств для общественных пространств и подъездов.
Все работы по благоустройству Москвы приостановили с 11 апрея. Исключение сделали лишь для аварийных работ и тех, которые связаны с обеспечением жизнедеятельности города.
В Москве в 2015-2018 годах действовала программа «Моя улица», целью которой стало сокращение пространства для автомобилей. Она вызвала критику в том числе из-за двукратного роста расходов на благоустройство по сравнению со временами, когда пост мэра Москвы занимал Юрий Лужков. С прошлого года работы стали вестись по программе «Мой район».
На благоустройство города по госпрограмме «Развитие городской среды» московские власти планировали потратить 119 млрд рублей в 2020 году. Среди ее направлений – благоустройство улиц, развитие туробъектов и создание парков.