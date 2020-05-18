К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

В Московской области коронавирусом заразились почти 2 тысячи из всех 22,5 тысячи медиков, работающих с ковидными пациентами. Не менее 16 из них умерли, рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова в интервью газете «Коммерсант».

«У нас заболели 9% медиков — это почти 2 тыс. человек, — привела данные Стригункова. — Если говорить по правилам проверки данных, сколько у нас заболело или погибло медиков, то у нас 16 человек погибло именно от ковида и пневмонии».

Подмосковье остается вторым после Москвы регионом по числу выявленных случаев (27 тысяч пациентов). «К майским праздникам мы выявляли в среднем 850 человек с инфекцией в сутки. Но после, к 10 мая, произошел рост, 1–1,1 тысячи», — отметила министр. Однако с 13 мая прирост не поднимался выше тысячи случаев.

Статистику по числу заболевших медиков федеральный Минздрав не публиковал. В Петербурге на врачей и медработников приходится почти каждое шестое заражение (1,5 тысячи из 10 тысячи случаев). Власти Дагестана, который замыкает пятерку по числу заразившихся, говорили о смерти 40 медиков. В списке погибших, которое ведет врачебное сообщество, к настоящему моменту уже 222 имени.