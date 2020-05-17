Сотрудники скорой помощи Пермского края написали письмо президенту с требованием обеспечить их средствами защиты и пересчитать доплаты за коронавирус

Более 100 сотрудников скорой помощи Перми и Пермского края подписали открытое письмо президенту России, сообщает профсоюз «Альянс врачей». Медики требуют средства индивидуальной защиты и доплаты за коронавирус без поминутной тарификации за пациентов с подтвержденным диагнозом.

Работники скорой помощи возмущены полученными выплатами за COVID по 2-3 тысячи рублей за март и апрель, вместо обещанных президентом 50 тысяч рублей врачам и 25 тысяч рублей медперсоналу в месяц.

Ранее сотрудникам «Пермской станции скорой медицинской помощи» предъявили дополнительное соглашение к трудовому договору, согласно которому доплаты за коронавирус с 11 марта «выплачиваются за фактически отработанное время, связанное с оказанием медпомощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция».

«Сначала выплатили ровно так, как написано в приказах – почасовая оплата, поминутная тарификация. Мне заплатили 2790 рублей за март и апрель. Сейчас, похоже, доплачивать стали до 25 и 50 тысяч рублей, но только тем, кто непосредственно контактировал с подтвержденным зараженным. Остальным пока ничего. У меня 2790 рублей, я не возил подтвержденных. Что касается СИЗ, у нас даже маска с классом защиты FFP, как у обычной медицинской маски, в которой мы на всех вызовах, — одна на 12 часов, а по производителю — на 8. Респираторы FFP2 и комбинезоны — только на подтвержденный COVID, если у пациента есть положительные мазки. К контактному мы заходим домой в обычной маске. Что уж тут говорить о тех, кто болеет, но никаких симптомов не имеет», — рассказал «Новой газете» медбрат «Скорой помощи», председатель ячейки профсоюза «Альянс врачей», Артем Борискин.

При этом, прокуратура Пермского края в четырех медучреждениях региона выявила неверный расчет стимулирующих выплат. Проверялись начисления за работу с больными коронавирусной инфекцией врачам, медперсоналу, водителям скорой помощи. 16 мая региональному министру здравоохранения внесено представление провести доначисления. Прокуратура продолжает проверки.

Всего в Пермском крае 1024 подтвержденных диагнозов, в том числе, у 138 медиков 17-ти учреждений, 522 человека выздоровели, 28 умерли.