К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

В Пуэрто-Рико 3 ноября пройдет референдум о вхождении в состав США. Об этом губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед сообщила в твиттере.

Результаты референдума не будут носить обязательный характер, как как решение должен принять также Конгресс США, объясняет Excelcior. Сейчас у Пуэрто-Рико статус неинкорпорированной организованной территории. Ее жители платят некоторые налоги Соединенных Штатов, у них гражданство этой страны, но участвовать в выборах они не могут.

Всего в Пуэрто-Рико прошло пять референдумов о вхождении в состав США. На последнем, который состоялся в 2017 году, 97% граждан высказались «за», однако явка составила 23%.