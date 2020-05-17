К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

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№ 49 от 15 мая 2020Читать номер
Власти Пуэрто-Рико анонсировали референдум о вхождении в состав США
В Пуэрто-Рико 3 ноября пройдет референдум о вхождении в состав США. Об этом губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед сообщила в твиттере.
Результаты референдума не будут носить обязательный характер, как как решение должен принять также Конгресс США, объясняет Excelcior. Сейчас у Пуэрто-Рико статус неинкорпорированной организованной территории. Ее жители платят некоторые налоги Соединенных Штатов, у них гражданство этой страны, но участвовать в выборах они не могут.
Всего в Пуэрто-Рико прошло пять референдумов о вхождении в состав США. На последнем, который состоялся в 2017 году, 97% граждан высказались «за», однако явка составила 23%.
Теги:em, референдум, сша, пуэрто-рико
В Варшаве на субботней акции предпринимателей против карантинных мер задержали 380 человек
В Варшаве на акции предпринимателей, выступающих за отмену ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, задержали 380 человек. Об этом пишет местная газета Wyborcza со ссылкой на данные полиции.
По информации правоохранителей, в акции участвовали около тысячи человек. В ходе нее произошли стычки протестующих с полицией, она применила слезоточивый газ. Правоохранители посчитали акцию незаконной из-за того, что некоторые ограничения в связи с пандемией коронавируса в стране еще действуют.
Против ограничений выступили жители и соседней с Польшей Германии. Там на улицы разных регионов страны вышли тысячи человек. В Германии, по последним данным, подтверждено 176 244 случая заражения, 7958 пациентов скончались.
В Польше же зафиксировали 18 394 случая заражения коронавирусом, 919 человек умерли. С 18 мая в стране должны открыться ряд заведений, в том числе парикмахерские и салоны красоты. В стране уже начали снимать ограничения, например, с 4 мая разрешили работать торговым центрам с ограничением числа посетителей и отелям.