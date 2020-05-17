К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

В Варшаве на акции предпринимателей, выступающих за отмену ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, задержали 380 человек. Об этом пишет местная газета Wyborcza со ссылкой на данные полиции.

По информации правоохранителей, в акции участвовали около тысячи человек. В ходе нее произошли стычки протестующих с полицией, она применила слезоточивый газ. Правоохранители посчитали акцию незаконной из-за того, что некоторые ограничения в связи с пандемией коронавируса в стране еще действуют.

Против ограничений выступили жители и соседней с Польшей Германии. Там на улицы разных регионов страны вышли тысячи человек. В Германии, по последним данным, подтверждено 176 244 случая заражения, 7958 пациентов скончались.

В Польше же зафиксировали 18 394 случая заражения коронавирусом, 919 человек умерли. С 18 мая в стране должны открыться ряд заведений, в том числе парикмахерские и салоны красоты. В стране уже начали снимать ограничения, например, с 4 мая разрешили работать торговым центрам с ограничением числа посетителей и отелям.