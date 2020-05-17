К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

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№ 49 от 15 мая 2020Читать номер
В Варшаве на субботней акции предпринимателей против карантинных мер задержали 380 человек
В Варшаве на акции предпринимателей, выступающих за отмену ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, задержали 380 человек. Об этом пишет местная газета Wyborcza со ссылкой на данные полиции.
По информации правоохранителей, в акции участвовали около тысячи человек. В ходе нее произошли стычки протестующих с полицией, она применила слезоточивый газ. Правоохранители посчитали акцию незаконной из-за того, что некоторые ограничения в связи с пандемией коронавируса в стране еще действуют.
Против ограничений выступили жители и соседней с Польшей Германии. Там на улицы разных регионов страны вышли тысячи человек. В Германии, по последним данным, подтверждено 176 244 случая заражения, 7958 пациентов скончались.
В Польше же зафиксировали 18 394 случая заражения коронавирусом, 919 человек умерли. С 18 мая в стране должны открыться ряд заведений, в том числе парикмахерские и салоны красоты. В стране уже начали снимать ограничения, например, с 4 мая разрешили работать торговым центрам с ограничением числа посетителей и отелям.
Теги:em, коронавирус, задержания, польша
Посла Китая в Израиле нашли мертвым в его доме
Посла Китая в Израиле Ду Вэя нашли мертвым в его резиденции, расположенной в пригороде Тель-Авива. Об этом пишет Reuters со ссылкой на израильскую полицию.
Признаков насильственной смерти правоохранители не обнаружили. По данным Ynet News, причиной смерти Вэя стал сердечный приступ, официальной информации об этом нет.
Послу Китая было 58 лет. Вэй занял эту должность в феврале, ранее он был представителем страны на Украине.