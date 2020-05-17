К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

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№ 49 от 15 мая 2020

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Посла Китая в Израиле нашли мертвым в его доме

Общество4

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Посла Китая в Израиле Ду Вэя нашли мертвым в его резиденции, расположенной в пригороде Тель-Авива. Об этом пишет Reuters со ссылкой на израильскую полицию. 

Признаков насильственной смерти правоохранители не обнаружили. По данным Ynet News, причиной смерти Вэя стал сердечный приступ, официальной информации об этом нет. 

Послу Китая было 58 лет. Вэй занял эту должность в феврале, ранее он был представителем страны на Украине. 

Теги:
китай, израиль, em

Некоторые водители скорой помощи из Челябинска получили выплаты за работу с зараженными COVID-19

Общество295

Мария ЕфимоваКорреспондент

295
 

Ряд водителей скорой медицинской помощи МАУ «Челябмедтранс»
получили недоплаченные части выплат за работу с зараженными коронавирусом. Об этом «Новой газете» рассказал координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников. 

По его словам, средства водителям пришли 16 мая поздно вечером.
«Так, один из водителей Валерий Филипп получил всю недостающую суммы выплаты, плюс 3 000 рублей (предположительно, из регионального бюджета), полная сумма поступила еще одному из водителей, некоторым поступила часть от причитающихся выплат», — рассказал он. 

Однако почти половине водителей деньги пока не пришли. Прянишников добавил, что они намерены добиваться получения средств и дальше. Из-за неполных выплат водители обратились в прокуратуру, которая начала проверку, а также в Следственный комитет.

Правительство региона решило провести перерасчет выплат медработникам, работающим с заболевшими коронавирусом. Это произошло после критики чиновников президентом Владимиром Путиным за то, что медикам считали доплаты по отработанному времени, а не за сам факт работы с пациентами. Соответствующие изменения в законодательство накануне внесло правительство. 

Работающие с зараженными коронавирусом медики жаловались на нарушения, связанные с выплатами, и в других регионах. СК проводит проверки более чем в десяти российских субъектах. 

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