К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Посла Китая в Израиле Ду Вэя нашли мертвым в его резиденции, расположенной в пригороде Тель-Авива. Об этом пишет Reuters со ссылкой на израильскую полицию.

Признаков насильственной смерти правоохранители не обнаружили. По данным Ynet News, причиной смерти Вэя стал сердечный приступ, официальной информации об этом нет.

Послу Китая было 58 лет. Вэй занял эту должность в феврале, ранее он был представителем страны на Украине.