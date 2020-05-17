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№ 49 от 15 мая 2020

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Некоторые водители скорой помощи из Челябинска получили выплаты за работу с зараженными COVID-19

Общество2

Мария ЕфимоваКорреспондент

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Ряд водителей скорой медицинской помощи МАУ «Челябмедтранс»
получили недоплаченные части выплат за работу с зараженными коронавирусом. Об этом «Новой газете» рассказал координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников. 

По его словам, средства водителям пришли 16 мая поздно вечером.
«Так, один из водителей Валерий Филипп получил всю недостающую суммы выплаты, плюс 3 000 рублей (предположительно, из регионального бюджета), полная сумма поступила еще одному из водителей, некоторым поступила часть от причитающихся выплат», — рассказал он. 

Однако почти половине водителей деньги не пришли. Прянишников добавил, что они намерены добиваться получения средств и дальше. Из-за неполных выплат водители обратились в прокуратуру, которая начала проверку, а также в Следственный комитет.

Правительство региона решило провести перерасчет выплат медработникам, работающим с заболевшими коронавирусом. Это произошло после критики чиновников президентом Владимиром Путиным за то, что медикам считали доплаты по отработанному времени, а не за сам факт работы с пациентами. Соответствующие изменения в законодательство накануне внесло правительство. 

Работающие с зараженными коронавирусом медики жалобались на нарушения, связанные с выплатами, и в других регионах. СК проводит проверки более чем в десяти российских субъектах. 

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