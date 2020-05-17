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№ 49 от 15 мая 2020

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Музыкальный конкурс «Евровидение-2021» решили провести в Роттердаме

Культура7

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Музыкальный конкурс «Евровидение» в следующем году пройдет в Нидерландах, в городе Роттердаме. Об этом сообщается на его сайте.

Конкурс должен был пройти на роттердамской площадке Ahoy Arena с 12 по 16 мая этого года, но его отменили в связи с пандемией коронавируса.

«Жизненно важно, чтобы песенный конкурс "Евровидение" вернулся в следующем году, и мы рады, что наши участники в Нидерландах пообещали вернуть это любимое шоу до зрителям по всему миру», — сказал исполнительный руководитель конкурса Мартин Остердаль. 

При этом в следующем году страны должны будут представить новые песни, выступать с теми композициями, которые планировалось представить на конкурсе этого года, нельзя. Исполнителей же можно не менять.

Накануне прошел онлайн-концерт, во время которого участники «Евровидения-2020» дистанционно исполнили песню "Europe Shine A Light". От России в эфире участвовала группа Little Big.

Теги:
нидерланды, евровидение, em
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