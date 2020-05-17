Материалы
Рубрики
Темы
- Кадры войны. Спецвыпуск к 9 мая15 материалов
- Карантинный блок: переждем эпидемию культурно!48 материалов
- Импичмент. Как это делают в Америке: сериал5 материалов
Свежий выпуск
№ 49 от 15 мая 2020Читать номер
Музыкальный конкурс «Евровидение-2021» решили провести в Роттердаме
Музыкальный конкурс «Евровидение» в следующем году пройдет в Нидерландах, в городе Роттердаме. Об этом сообщается на его сайте.
Конкурс должен был пройти на роттердамской площадке Ahoy Arena с 12 по 16 мая этого года, но его отменили в связи с пандемией коронавируса.
«Жизненно важно, чтобы песенный конкурс "Евровидение" вернулся в следующем году, и мы рады, что наши участники в Нидерландах пообещали вернуть это любимое шоу до зрителям по всему миру», — сказал исполнительный руководитель конкурса Мартин Остердаль.
При этом в следующем году страны должны будут представить новые песни, выступать с теми композициями, которые планировалось представить на конкурсе этого года, нельзя. Исполнителей же можно не менять.
Накануне прошел онлайн-концерт, во время которого участники «Евровидения-2020» дистанционно исполнили песню "Europe Shine A Light". От России в эфире участвовала группа Little Big.