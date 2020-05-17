К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

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№ 49 от 15 мая 2020

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В России за сутки выявили более 9,7 тысячи случаев заражения коронавирусом

Общество7

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В России за последние сутки выявили еще 9709 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб. 

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Число умерших с коронавирусом в Москве превысило 1500 человек

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1 787
 

В Москве скончался еще 71 пациент с коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб.

У всех умерших была диагностирована двусторонняя пневмония, их возраст в оперштабе не уточнили. Таким образом, число скончавшихся с СOVID-19 в столице достигло 1503 человек.  

В Москве за время пандемии зафиксировали 138 969 случаев заражения коронавирусом, 26 032 пациента выздоровели. По числу заболевших, умерших и выздоровевших столица находится на первом месте среди российских регионов. 

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Теги:
em, москва, коронавирус
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