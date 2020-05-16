К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

В Москве скончался еще 71 пациент с коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб.

У всех умерших была диагностирована двусторонняя пневмония, их возраст в оперштабе не уточнили. Таким образом, число скончавшихся с СOVID-19 в столице достигло 1503 человек.

В Москве за время пандемии зафиксировали 138 969 случаев заражения коронавирусом, 26 032 пациента выздоровели. По числу заболевших, умерших и выздоровевших столица находится на первом месте среди российских регионов.