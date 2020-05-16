К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

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№ 49 от 15 мая 2020Читать номер
Число умерших с коронавирусом в Москве превысило 1500 человек
В Москве скончался еще 71 пациент с коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб.
У всех умерших была диагностирована двусторонняя пневмония, их возраст в оперштабе не уточнили. Таким образом, число скончавшихся с СOVID-19 в столице достигло 1503 человек.
В Москве за время пандемии зафиксировали 138 969 случаев заражения коронавирусом, 26 032 пациента выздоровели. По числу заболевших, умерших и выздоровевших столица находится на первом месте среди российских регионов.
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Теги:em, москва, коронавирус
В Германии возобновили национальный чемпионат по футболу
После перерыва, связанного с пандемией коронавируса, в Германии возобновился чемпионат страны по футболу (Бундеслигу). Об этом сообщается в его твиттере.
По итогам матчей лидерство сохранила «Боррусия». Все встречи прошли при пустых трибунах. Они закончились со счетом:
- «Боруссия» — «Шальке» (4:0);
- «Лейпциг» — «Фрайбург» (1:1);
- «Хоффенхайм» — «Герта» (0:3).
- «Фортуна» — «Падерборн» (0:0);
- «Аугсбург» — «Вольфсбург» (1:2);
- «Боруссия Менхенгладбах» — «Айнтрахт Франкфурт» (1:3)
Бундеслигу прервали в середине марта из-за ситуации с коронавирусом. В других страна национальные чемпионаты по футболу тоже приостановили.