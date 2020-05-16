К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

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№ 49 от 15 мая 2020

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В Германии возобновили национальный чемпионат по футболу

Спорт406

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После перерыва, связанного с пандемией коронавируса, в Германии возобновился чемпионат страны по футболу (Бундеслигу). Об этом сообщается в его твиттере. 

По итогам матчей лидерство сохранила «Боррусия». Все встречи прошли при пустых трибунах. Они закончились со счетом:

  • «Боруссия» — «Шальке» (4:0);
  • «Лейпциг» — «Фрайбург» (1:1);
  • «Хоффенхайм» — «Герта» (0:3).
  • «Фортуна» — «Падерборн» (0:0);
  • «Аугсбург» — «Вольфсбург» (1:2);
  • «Боруссия Менхенгладбах» — «Айнтрахт Франкфурт» (1:3)

Бундеслигу прервали в середине марта из-за ситуации с коронавирусом. В других страна национальные чемпионаты по футболу тоже приостановили. 

Теги:
em, германия, футбол

На портале госуслуг создали форму для жалоб медиков на отсутствие выплат за работу с зараженными COVID-19

Общество359

359
 

На портале госуслуг появилась специальная форма для жалоб медработников на отсутствие выплат за работу с зараженными коронавирусом. Об этом сообщает Минкомсвязи. 

Создать форму для жалоб медработников поручил российский премьер Михаил Мишустин. Он отметил, что средства в полном объеме должны дойти до медиков, работающих с пациентами с COVID-19. 

Президент России Владимир Путин распорядился назначить медикам выплаты в апреле: врачи на три месяца должны получать надбавку в размере 80 тысяч рублей, средний персонал и врачи скорой — по 50 тысяч, младший персонал, фельдшеры и водители — по 25 тысяч рублей. В мае на эти цели правительство выделило свыше 22 млрд рублей.

Накануне Путин раскритиковал чиновников за то, что медикам предоставляли доплаты не за сам факт работы с зараженными коронавирусом, а за отработанные часы, после чего правительство отказалось от привязки выплат к отработанному времени. Факты нарушений, связанных с доплатами, проверяет СК более чем в десяти российских регионах.

Теги:
em, коронавирус, выплаты, госуслуги
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