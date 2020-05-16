К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

На портале госуслуг появилась специальная форма для жалоб медработников на отсутствие выплат за работу с зараженными коронавирусом. Об этом сообщает Минкомсвязи.

Создать форму для жалоб медработников поручил российский премьер Михаил Мишустин. Он отметил, что средства в полном объеме должны дойти до медиков, работающих с пациентами с COVID-19.

Президент России Владимир Путин распорядился назначить медикам выплаты в апреле: врачи на три месяца должны получать надбавку в размере 80 тысяч рублей, средний персонал и врачи скорой — по 50 тысяч, младший персонал, фельдшеры и водители — по 25 тысяч рублей. В мае на эти цели правительство выделило свыше 22 млрд рублей.

Накануне Путин раскритиковал чиновников за то, что медикам предоставляли доплаты не за сам факт работы с зараженными коронавирусом, а за отработанные часы, после чего правительство отказалось от привязки выплат к отработанному времени. Факты нарушений, связанных с доплатами, проверяет СК более чем в десяти российских регионах.