К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

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№ 49 от 15 мая 2020Читать номер
В Германии возобновили национальный чемпионат по футболу
После перерыва, связанного с пандемией коронавируса, в Германии возобновился чемпионат страны по футболу (Бундеслигу). Об этом сообщается в его твиттере.
По итогам матчей лидерство сохранила «Боррусия». Все встречи прошли при пустых трибунах. Они закончились со счетом:
- «Боруссия» — «Шальке» (4:0);
- «Лейпциг» — «Фрайбург» (1:1);
- «Хоффенхайм» — «Герта» (0:3).
- «Фортуна» — «Падерборн» (0:0);
- «Аугсбург» — «Вольфсбург» (1:2);
- «Боруссия Менхенгладбах» — «Айнтрахт Франкфурт» (1:3)
Бундеслигу прервали в середине марта из-за ситуации с коронавирусом. В других страна национальные чемпионаты по футболу тоже приостановили.
На портале госуслуг создали форму для жалоб медиков на отсутствие выплат за работу с зараженными COVID-19
На портале госуслуг появилась специальная форма для жалоб медработников на отсутствие выплат за работу с зараженными коронавирусом. Об этом сообщает Минкомсвязи.
Создать форму для жалоб медработников поручил российский премьер Михаил Мишустин. Он отметил, что средства в полном объеме должны дойти до медиков, работающих с пациентами с COVID-19.
Президент России Владимир Путин распорядился назначить медикам выплаты в апреле: врачи на три месяца должны получать надбавку в размере 80 тысяч рублей, средний персонал и врачи скорой — по 50 тысяч, младший персонал, фельдшеры и водители — по 25 тысяч рублей. В мае на эти цели правительство выделило свыше 22 млрд рублей.
Накануне Путин раскритиковал чиновников за то, что медикам предоставляли доплаты не за сам факт работы с зараженными коронавирусом, а за отработанные часы, после чего правительство отказалось от привязки выплат к отработанному времени. Факты нарушений, связанных с доплатами, проверяет СК более чем в десяти российских регионах.